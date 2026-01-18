Nación

Tragedia en casa de Cartagena: bebé murió ahogada en un balde de agua tras intentar alcanzar un objeto

Las autoridades se encuentran investigando lo sucedido para esclarecer los hechos.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Nación
18 de enero de 2026, 8:52 p. m.
Hay gran consternación en esta zona de Cartagena por lo ocurrido.
Hay gran consternación en esta zona de Cartagena por lo ocurrido. Foto: Getty Images

Una tragedia se presentó al interior de una vivienda del barrio El Pozón, en la ciudad de Cartagena: una niña de apenas 16 meses de nacida murió al ahogarse en medio de un descuido de sus familiares.

Según lo que se ha conocido hasta el momento, la pequeña estaba junto a sus allegados en la casa. Sin embargo, en un momento los adultos se descuidaron.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido.
Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido. Foto: Getty Images

Al parecer, la víctima ingresó al baño, donde había un balde o tanque con agua —todavía no se ha precisado— dentro del cual había un objeto que le llamó la atención de la bebé, quien al intentar alcanzarlo cayó dentro.

Policía rescata a menor de 6 años encontrada sola en una vivienda de Bogotá; pedía ayuda y tenía hambre

“En un descuido, la niña ingresa al baño en el que había un tanque con agua y al parecer un casco que estaba dentro del tanque le llamó la atención. La familia no se percató de que la niña estaba dentro del baño jugando y, lamentablemente, se le dificultó salir de este recipiente“, explicó Jaider Vásquez, líder comunal del sector.

Cartagena

Crisis de orden público en el sur de Bolívar va en aumento: gobernador Arana pide reunión urgente con el presidente Petro

Cartagena

Identifican al estadounidense que encontraron muerto en Islas del Rosario, Cartagena: esto se sabe

Cartagena

Los sectores de Cartagena que tendrán cortes de luz este miércoles 14 de enero del 2024

Cartagena

Pilas; estos son los barrios que tendrán cortes de luz este 10 de enero de 2026 en Cartagena

Confidenciales

Gobernador de Bolívar entrega reconocimiento al futbolista Jorge Carrascal e hizo un importante anuncio

Cartagena

Cortes de luz en Bolívar, Magdalena y Cartagena este 7 de enero; pilas

Cartagena

Cartagena dice adiós a los coches tirados por caballos. Estrenan la primera flota de carrozas 100% eléctricas

Nación

Tragedia en Boyacá: tren se descarriló en Duitama y arrolló varios vehículos; una mujer falleció en el lugar

Bogotá

Familiar de esposos muertos en fatal accidente en Bogotá rompió el silencio y habló de la tragedia: “Los mató en un momento de ira”

Bogotá

Habla el conductor que persiguió a ladrones antes del choque que dejó tres muertos en Bogotá: “El mundo se me venía encima”

Supuestamente pasaron varios minutos durante los cuales la menor estuvo sumergida en el agua, hasta que finalmente la familia se percató y rápidamente intentó auxiliarla.

El balde se encontraba al interior del baño cuando todo ocurrió.
El balde se encontraba al interior del baño cuando todo ocurrió. Foto: Getty Images

Sin embargo, ya era demasiado tarde: la niña estaba sin signos vitales.

Indignación y rechazo por mujer que quedó grabada insultando a domiciliario en Bogotá: “Usted no pertenece a este barrio”

Ante lo sucedido, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) de Cartagena se pronunció por medio de su director, Rafael Navarro, quien pidió a los padres de familia tomar medidas para evitar que este tipo de accidentes ocurran.

“La recomendación es que cuando estemos almacenando agua pongamos tapas u objetos muy pesados para que los niños no puedan manipularlos. Si ya no estamos necesitando esa agua, lo mejor es voltear esos recipientes para evitar que nos ocurra una tragedia como esta”, dijo el funcionario.

Las autoridades se encuentran al frente de la investigación e intentan esclarecer con exactitud qué ocurrió.

Más de Cartagena

Hay gran consternación en esta zona de Cartagena por lo ocurrido.

Tragedia en casa de Cartagena: bebé murió ahogada en un balde de agua tras intentar alcanzar un objeto

Gobernador de Bolívar, Yamil Arana y el presidente de Colombia, Gustavo Petro.

Crisis de orden público en el sur de Bolívar va en aumento: gobernador Arana pide reunión urgente con el presidente Petro

Islas del Rosario

Identifican al estadounidense que encontraron muerto en Islas del Rosario, Cartagena: esto se sabe

Afinia interrumpirá el servicio de energía de manera temporal en varios municipios de Bolívar, incluido Cartagena.

Los sectores de Cartagena que tendrán cortes de luz este miércoles 14 de enero del 2024

Afinia

Pilas; estos son los barrios que tendrán cortes de luz este 10 de enero de 2026 en Cartagena

Gobernador de Bolívar, Yamil Arana y el jugador de fútbol Jorge Carrascal.

Gobernador de Bolívar entrega reconocimiento al futbolista Jorge Carrascal e hizo un importante anuncio

Afinia y Air-e prestan los servicios de energía en el Caribe.

Cortes de luz en Bolívar, Magdalena y Cartagena este 7 de enero; pilas

Comienan a funcionar los coches eléctricos que reemplazarán a las carrozas tiradas por caballos en Cartagena.

Cartagena dice adiós a los coches tirados por caballos. Estrenan la primera flota de carrozas 100% eléctricas

Los hechos se presentaron este 30 de diciembre.

Intento de robo a carro de valores en vía Riohacha-Santa Marta deja una persona muerta

Incendio en el mercado de Bazurto de Cartagena.

Así fue el voraz incendio en el mercado de Bazurto en Cartagena: las pérdidas son millonarias

Noticias Destacadas