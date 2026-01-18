Tragedia en casa de Cartagena: bebé murió ahogada en un balde de agua tras intentar alcanzar un objeto

Una tragedia se presentó al interior de una vivienda del barrio El Pozón, en la ciudad de Cartagena: una niña de apenas 16 meses de nacida murió al ahogarse en medio de un descuido de sus familiares.

Según lo que se ha conocido hasta el momento, la pequeña estaba junto a sus allegados en la casa. Sin embargo, en un momento los adultos se descuidaron.

Las autoridades ya se encuentran investigando lo sucedido. Foto: Getty Images

Al parecer, la víctima ingresó al baño, donde había un balde o tanque con agua —todavía no se ha precisado— dentro del cual había un objeto que le llamó la atención de la bebé, quien al intentar alcanzarlo cayó dentro.

“En un descuido, la niña ingresa al baño en el que había un tanque con agua y al parecer un casco que estaba dentro del tanque le llamó la atención. La familia no se percató de que la niña estaba dentro del baño jugando y, lamentablemente, se le dificultó salir de este recipiente“, explicó Jaider Vásquez, líder comunal del sector.

Supuestamente pasaron varios minutos durante los cuales la menor estuvo sumergida en el agua, hasta que finalmente la familia se percató y rápidamente intentó auxiliarla.

El balde se encontraba al interior del baño cuando todo ocurrió. Foto: Getty Images

Sin embargo, ya era demasiado tarde: la niña estaba sin signos vitales.

Ante lo sucedido, el Departamento Administrativo Distrital de Salud (Dadis) de Cartagena se pronunció por medio de su director, Rafael Navarro, quien pidió a los padres de familia tomar medidas para evitar que este tipo de accidentes ocurran.

“La recomendación es que cuando estemos almacenando agua pongamos tapas u objetos muy pesados para que los niños no puedan manipularlos. Si ya no estamos necesitando esa agua, lo mejor es voltear esos recipientes para evitar que nos ocurra una tragedia como esta”, dijo el funcionario.

Las autoridades se encuentran al frente de la investigación e intentan esclarecer con exactitud qué ocurrió.