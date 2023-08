Tragedia en Mompox, Bolívar: una familia resultó intoxicada tras confundir una sustancia tóxica con aceite

Sisbén realiza encuestas en los barrios Barú, Ararca y Santana, de Cartagena

“Me siento satisfecha con el Sisbén por la encuesta que me están haciendo, yo me dirigí a Pasacaballos porque tenía la categoría muy alta, pedí una nueva encuesta para revisarla, y hoy me hicieron una nueva encuesta, con la esperanza de que ahora sí me llegue el puntaje bajito”, mencionó Eugenia Villeros, santanera.