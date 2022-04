Así será el pico y placa en Cúcuta para los días 12 y 13 de abril

En la ciudad de Cúcuta, mediante el decreto 0300 de 2019, se adoptaron medidas para vehículos particulares y de transporte público individual (taxis). La Alcaldía de Cúcuta informa que estas siguen vigentes para este año y su debido cumplimento es de carácter obligatorio.

Para este martes 12 de abril se restringe la circulación en Cúcuta para vehículos particulares según el último dígito del número de la placa 3 y 4. En cambio, para el próximo miércoles 13 de abril se prohíbe la movilidad de vehículos con placas terminadas en 5 y 6. Por su parte, los taxis no tendrán restricción el jueves y viernes santo.

El pico y placa solo aplica para los vehículos particulares con placas matriculadas en Cúcuta, Villa del Rosario, Los Patios, Puerto Santander, El Zulia y San Cayetano, y no podrán circular en los horarios establecidos que son: entre las 7:30 a.m. y las 8:30 a.m., entre las 11:30 a.m. y la 1:30 p.m. y desde las 5:30 p. m. hasta las 7:00 p.m., en el cuadrante delimitado en el centro de la ciudad.

Placa día para vehículos particulares

Esta medida restringe la circulación de los vehículos con placa nacional o extranjera entre las 7:00 a.m. y las 7:00 p.m. en toda la ciudad y el área metropolitana, exceptuando los anillos viales.

• Lunes: No circulan vehículos con placas terminadas en 1 y 2.

• Martes: No circulan vehículos con placas terminadas en 3 y 4.

• Miércoles: No circulan vehículos con placas terminadas en 5 y 6.

• Jueves: No circulan vehículos con placas terminadas en 7 y 8.

• Viernes: No circulan vehículos con placa terminadas en 9 y 0.

Vehículos de transporte público individual

Los vehículos de transporte público individual (taxis) tienen una restricción vehicular entre las 7:00 a.m. y las 11:00 p.m.

Lunes: no circulan vehículos con placa terminada en 8.

Martes: no circulan vehículos con placa terminada en 7.

Miércoles: no circulan vehículos con placa terminada en 6.

Jueves: no aplica.

Viernes: no aplica.

Sanciones

Los infractores a lo dispuesto serán sancionados según lo consagrado por el artículo 131 literal C numeral 14 de la Ley 769 de 2002 modificado por el artículo 21 de la Ley 1383 de 2010:

“C. Será sancionado con multa equivalente a quince (15) salarios mínimos legales diarios vigentes (SMLDV) el conductor y/o propietario de un vehículo automotor que incurra en cualquiera de las siguientes infracciones:

C14. Transitar por sitios restringidos o en horas prohibidas por la autoridad competente. Además, el vehículo será inmovilizado.”

Por su parte, los ciudadanos pueden dirigir sus inquietudes en los diferentes canales oficiales de la Alcaldía de Cúcuta, en donde éstas serán atendidas de manera oportuna.

A evitar las multas

Los comparendos de tránsito se han vuelto una completa pesadilla para los conductores, ya que si las infringen pueden recibir multas severas de grandes sumas de dinero, incluso pueden provocar la inmovilización del vehículo dependiendo de la infracción cometida; para evitar sanciones, la policía de tránsito les recomienda a los particulares tener vigente el Soat, la tecnomecánica y otras regulaciones establecidas.

Sin embargo, hay momentos en que los conductores no están de acuerdo con estas advertencias de la Policía de tránsito; incluso, en algunos casos cometen delitos porque no tienen los papeles del vehículo al día o por falta de alguno de ellos. Entonces, cuando se presenten tales casos por irregularidades, las personas pueden reclamar el derecho a hablar en defensa propia, las cuales, presentando las pruebas pertinentes, pueden solicitar la eliminación de la foto de esta sanción.