Estas son las recomendaciones de las autoridades de Cúcuta para hacer compras en Navidad

Llegó la temporada de diciembre y con ella aumentan las compras y el consumo por parte de las personas en toda Colombia, específicamente en la ciudad de Cúcuta al ser zona de frontera. De cara a la celebración de Navidad, las autoridades dieron a conocer varias recomendaciones en estas festividades.

Ante esto, el coronel Juan Carlos Ramírez, comandante de la Policía Metropolitana de Cúcuta (Mecuc), mencionó los pasos que deben seguir en esta época decembrina para evitar cualquier tipo de flagelos por parte de los dueños de lo ajeno.

Así las cosas, para que todos los cucuteños tengan compras seguras y eviten ser víctimas de hurto, las autoridades hacen las siguientes recomendaciones:

Guarde su dinero en un lugar seguro.

Mantenga sus pertenencias (bolso) a la vista.

Evite cualquier tipo de aglomeraciones.

Si decide llevar su vehículo, guárdelo en un parqueadero seguro, no lo deje abandonado en vía pública.

No transporte cantidades grandes de dinero.

Trate de realizar transacciones electrónicas.

Si tiene alguna emergencia comuníquese de inmediato con la línea 123 o con el cuadrante de la jurisdicción.

Incluso, durante estas fechas de recogimiento se suele cometer un error que sale muy caro al año siguiente y le genera dolores de cabeza a más de uno: dejarse llevar por el afán de tener todo lo que se ve y no medir la capacidad adquisitiva que en realidad se tiene.

Junto con las festividades de fin de año, algunas personas suelen gastar de más, ya sea en comida, ropa, regalos, viajes o cualquier clase de “gustico” que terminan dándose, en ocasiones, estirando el bolsillo más de lo que se puede y acudiendo a deudas innecesarias que después se convierten en un dolor de cabeza.

Si bien las cosas están empezando a mejorar en materia económica en el mundo, Colombia aún atraviesa un panorama desfavorable en materia de tasas de interés e inflación, este último en su punto más alto desde 1999, que está apretando el bolsillo de las personas a niveles que hace mucho tiempo no se veían, por lo que han tenido que recurrir a las deudas como una alternativa para mantenerse a flote.

Pese a que las cosas parecieran ir por buen camino, puesto que el costo de vida empezó a bajar en algunas ciudades, no todo es tan positivo como se cree, ya que el 2023 será un año de transición y las principales economías del mundo, además de la colombiana, deberán atravesar un periodo de transición que estará marcado por una fuerte desaceleración de la economía y una subida muy fuerte de las tasas de interés. Esto último con el fin de que las personas no se endeuden.

Ahora bien, teniendo esto en cuenta, expertos advierten que este no es momento de hacer uso de una herramienta financiera que la mayoría de las personas no saben usar de forma correcta y al final terminan más afectados de lo que deberían, cayendo incluso en la insolvencia económica por culpa de las deudas. Se trata de las tarjetas de crédito, un mecanismo para obtener un préstamo rápido y no para vivir por encima de las posibilidades económicas reales de cada quien.

En diálogo con SEMANA, el asesor financiero y experto en temas económicos, Andrés Moreno, explicó que la coyuntura actual de tasas de interés que atraviesa el país, hace que las personas terminen pagando mucho más de lo que quisieran por los préstamos que adquieren, como el de las tarjetas, que no son otra cosa que un crédito de consumo en el bolsillo que se debe usar con inteligencia.

“Lo primero es que el buen uso de los productos financieros no es culpa de los bancos, sino de uno mismo como consumidor financiero. Las altas tasas de interés en el mundo tienen que leerse como un cambio en el comportamiento de las personas a la hora de gastar, si bien hace un año o dos habían muy buenas tasas para comprar vivienda, para financiarse o para pedir un crédito, eso no es una realidad hoy en día”, dijo Andrés Moreno.