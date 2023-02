¿Qué pasa con la expedición del Soat en la frontera con Cúcuta? Aumentan las quejas

Desde el pasado 1 de enero de 2023 se normalizó el paso vehicular entre Colombia y Venezuela, que estaba restringido hace más de siete años tras entrar en operación el nuevo puente que lleva por nombre Atanasio Girardot, el cual conecta a la ciudad de Cúcuta con el estado de Táchira.

Sin embargo, desde el 1 de febrero, los carros que deseen cruzar este tramo binacional tendrán que cumplir con una serie de requisitos, entre ellos el seguro del vehículo y otros documentos establecidos.

Puente Atanasio Girardot frontera entre Venezuela y Colombia - Foto: Guillermo Torres /Semana

De acuerdo con las bases de datos del Runt, en Cúcuta hay 75.000 vehículos matriculados, de un total de 450.000 que pertenecen al área metropolitana, es por ello que las autoridades buscan nuevas estrategias de movilidad que permitan mitigar esta situación frente a los vehículos venezolanos que vuelven a ingresar a la ciudad.

No obstante, los mismos conductores se están llevando una sorpresa al no poder obtener este beneficio en las empresas encargadas de vender el Seguro Obligatorio de Accidentes de Tránsito (Soat), debido a que manifiestan que por el momento no han sido notificados de una normativa que permita la venta de documentos a personas venezolanas.

Estas entidades fueron enfáticas al aclarar que para ellos vender este elemento es necesaria una cédula colombiana, ya que el sistema de validación interna está conectado con la Registraduría Nacional y otro inconveniente es que no hay pólizas temporales, solo se está vendiendo a doce meses. Mientras que otros manifiestan que les estarían cobrando el doble por este beneficio.

Tanto caros como motos deben cumplir con este beneficio. - Foto: Jonathan Ruiz

Lo cierto es que los vehículos particulares venezolanos que quieran ingresar a territorio colombiano, deberán acreditar el título de propiedad o documento de la autoridad venezolana que acredite la propiedad; el Soat o póliza de seguro equivalente, con las mismas características de amparo y cobertura; las placas identificadoras del país de origen y estar en óptimas condiciones mecánicas y de seguridad. Si el vehículo ingresa por un periodo igual o superior a tres meses, deberá contar con la revisión técnico-mecánica.

Así mismo, a sus conductores se les exigirá la licencia de conducción autorizada por la autoridad competente; así como el pasaporte de la República Bolivariana de Venezuela o cédula de identidad venezolana, o Permiso Especial de Permanencia (PEP), Permiso por Protección Temporal (PPT) o Tarjeta de Movilidad Fronteriza (TMF) u otro, según requiera la autoridad migratoria.

A su vez, para que puedan ingresar vehículos colombianos a Venezuela, las autoridades del vecino país exigirán documento de propiedad emitido por autoridad competente a nombre del conductor; una póliza de seguro de responsabilidad civil que tenga cobertura en territorio venezolano; las placas identificadoras del país de origen, y óptimas condiciones mecánicas y de seguridad.

Todos los requisitos para ingresar son obligatorios. - Foto: Alcaldía de Cúcuta

A los conductores colombianos también les pedirán la licencia emitida por una autoridad competente y el documento de identidad o pasaporte emitido por las autoridades colombianas.

En el caso de vehículos de transporte de carga, además de las pólizas y los certificados de condiciones mecánicas y de seguridad óptimas, la autoridad de frontera les exigirá el certificado o documento de idoneidad otorgado a la empresa y permiso de prestación de servicios o permiso complementario de prestación de servicios para carga.

Si se trata de transporte de pasajeros, se exigirá el permiso originario de prestación de servicios para pasajeros y permiso complementario de prestación de servicios para pasajeros, así como los demás de carácter sanitario, migratorio y aduanero que exijan las autoridades competentes.