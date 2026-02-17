Nación

Se conocen detalles clave de pilotos que iban en el avión de Satena que se accidentó: Aerocivil lo reveló

La autoridad aeronáutica entregó varios datos sobre los dos hombres que estaban al frente del vuelo.

Redacción Nación
17 de febrero de 2026, 10:26 a. m.
El piloto que manejaba la aeronave y cómo quedó el sitio en el que cayó la avioneta.
El piloto que manejaba la aeronave y cómo quedó el sitio en el que cayó la avioneta. Foto: Foto 1: API / Foto 2: API

Después de varios días, la Aeronáutica Civil finalmente entregó los hallazgos sobre el accidente del avión de Satena, que dejó 15 personas muertas, y precisó la posible causa del terrible siniestro. Al parecer, la aeronave volaba a una altitud inferior a la del relieve montañoso, lo que habría provocado el impacto directo contra el terreno.

Además, en el informe también se hizo referencia a los pilotos que iban a cargo del viaje, que finalmente terminó cayendo en Norte de Santander y generando gran conmoción en todo el país.

El avión siniestrado cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña.
El avión siniestrado cubría la ruta entre Cúcuta y Ocaña. Foto: Satena/Redes sociales/Montaje:SEMANA

Miguel Vanegas era quien estaba al frente del vuelo, tenía 52 años y contaba con una gran experiencia profesional. Este hombre tenía una licencia de Piloto de Transporte de Línea (PTL), la cual fue expedida en 2015.

En total, Vanegas tenía 10.960 horas de vuelo, más de 2.000 las había hecho en el modelo del avión en el que finalmente se accidentó.

Revelan la causa del accidente de avión de Satena que dejó 15 muertos: "Volaba por debajo del relieve"

Otro dato importante es que su última prueba de “proeficiencia en simulador” la había realizado exactamente el 26 de octubre de 2025, hace poco y los resultados habían sido positivos.

El copiloto, por su parte, fue identificado como José de la Vega, quien tenía 53 años y un total de 8.264 horas de vuelo.

Estos son los rostros de las personas que fallecieron en el vuelo de Satena el pasado 28 de enero 2026.
Estos son los rostros de las personas que fallecieron en el vuelo de Satena el pasado 28 de enero 2026. Foto: Redes sociales

Este hombre tenía toda la documentación técnica al día, contaba con una licencia de Piloto Comercial de Avión (PCA) expedida el 28 de enero de 2015, la cual también lo habilitaba para operar como copiloto en aeronaves de gran envergadura.

Aparece video que muestra la emotiva despedida que tuvo una mujer con su hijo antes de morir en accidente de Satena

De hecho, el 17 de octubre de 2025 cumplió con un chequeo en simulador, el cual salió positivo.

Teniendo en cuenta todos los datos del piloto y el copiloto, quienes también murieron en el accidente, la autoridad aeronáutica concluyó que "la tripulación contaba con sus requisitos técnicos y operacionales vigentes al momento del accidente“.

Ahora, la investigación continuará con un análisis detallado de los registros de vuelo y otros elementos técnicos, incluidos los dispositivos recuperados en el lugar del accidente.

