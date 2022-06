Se levanta la ley seca de este domingo 26 de junio en Cúcuta

Una vez terminadas las elecciones de revocatoria contra el actual alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, donde el procesó no prosperó, el alcalde ad hoc, Juan Camilo Restrepo Gómez, levantó la restricción de la ley seca que se había establecido durante este día.

Restrepo había confirmado que a partir de las 12:00 a. m. del sábado 25 de junio y hasta las 11:59 p. m. de este domingo, la capital nortesantandereana tendría ley seca. Sin embargo, a través de un video y como apoyo al gremio de Asobares de la ciudad, debido a que también se lleva acabo la celebración del Día del Padre, eliminó la medida.

“Parte de tranquilidad en mecanismo de participación ciudadana revocatorio en Cúcuta. Gracias a la Fuerza Pública por las garantías en seguridad y a los demás entes en la logística. Como alcalde ad hoc informo que la medida de ley seca se levanta a partir de las 7:00 p. m. de esta noche 26 de junio”, indicó Restrepo.

Parte de tranquilidad en mecanismo de participación ciudadana revocatorio en #Cúcuta. Gracias a la Fuerza Pública por las garantías en seguridad y a los demás entes en la logística. Como alcalde ad hoc informo que medida de ley seca se levanta a partir de las 7:00 p. m. pic.twitter.com/NCDoU9a11a — Juan Camilo Restrepo (@Juancamilorpog) June 26, 2022

Así mismo, el presidente de Asobares de Cúcuta, José Luis Mora, celebró la decisión e invitó a los demás comerciantes del gremio a abrir sus negocios tipo bares, discotecas, estancos, entre otros.

“Esperamos que esto funcione al golpeado sector comercial de la ciudad. Ya pueden abrir sus comercios hoy que es la final de futbol y celebración del Día del Padre”, expresó Mora.

¿Por qué no prosperó la revocatoria?

En la capital nortesantandereana hubo 616.331 personas (328.059 mujeres y 288.272 hombres) registradas en el censo electoral para ejercer su derecho al voto, y se dispusieron de 915 mesas instaladas en 78 puestos de votación en toda la ciudad.

Sin embargo, de acuerdo con el 100 % de las mesas informadas, a las urnas acudieron 11.555 sufragantes, de los cuales 6,759 votaron por el Sí y 4,686 dijeron No, entre ese total de votos 73 fueron nulos y 37 no marcados.

Así las cosas, el alcalde de Cúcuta seguirá ejerciendo sus funciones hasta el 31 de diciembre del 2023, pues el total de votos tenía que haber sido de 130.565, equivalentes al 40 % de la votación válida registrada en las elecciones de 2019. Es decir, la mitad más uno debió votar por el ‘sí’ para lograr revocar el mandato, cosa que no se logró.

Debido a la poca participación de votantes, los cucuteños se cuestionaron tras al alto costo del proceso de revocatoria, que equivale a 4.000 millones de pesos. Los promotores de dichas elecciones dijeron que la celebración del Día del Padre, el puente festivo y la temporada de vacaciones no jugó a su favor.

Ante estos resultados, el alcalde de Cúcuta, Jairo Yáñez, se mostró optimista y se comprometió a seguir trabajado por la ciudad para construir espacios de paz, seguridad y estrategias para todos los cucuteños.

“Nunca me imaginé tener que enfrentar estas elecciones en mi período como alcalde, y aunque en Colombia no existe la reelección, hoy me siento reelegido, lo que para mí y para todo mi equipo de trabajo significa un mayor compromiso con cada uno de ustedes. Gracias por demostrar que los corruptos #NoVolverán. Que de nada valieron sus millones en las calles, sus mentiras, sus calumnias, noticias falsas y engaños a los cucuteños. La ciudad no les cree y eso hoy quedó demostrado por segunda vez”, escribió el mandatario.