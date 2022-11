Vivian Polanía confundió la “marihuana” con “valeriana”; la polémica jueza tuvo nuevo lapsus durante una audiencia

La polémica, controversial y ‘sexy’ jueza cucuteña, Vivian Polanía, se encuentra en el ojo del huracán tras un bochornoso momento donde aparece semidesnuda y fumando en medio de una audiencia pública a través de Zoom.

A raíz de esta escandalosa escena, un nuevo video salió a la luz pública y se ha hecho viral en redes sociales debido a que esta mujer confundió la palabra “marihuana” con “valeriana” mientras se dirigía a un abogado en una audiencia.

“Cálmese, tómese unas goticas de marihuana, nos vemos mañana, doctor”. Sin embargo, inmediatamente la jueza se dio cuenta del lapsus y corrigió: “De marihuana, ¡ay, Dios mío! Esto se borra (…), unas goticas de valeriana, Dios mío, ¡cómo se borra eso!”.

Pese a que se desconoce de cuando es este fragmento, lo cierto es que Polanía no mide sus palabras y se vio envuelta nuevamente en un escándalo al salirse de su rol como autoridad. Ante este episodio, la juez se mostró apenada por la confusión y aclaró que lo que en realidad quería decir era la palabra ‘valeriana’ y no ‘marihuana’.

La grabación ya estaba hecha. Esta nueva escena se hizo viral y recuerda otros “eventos” particulares con la misma jueza, quien el pasado 15 de octubre de 2020 contó su historia en Vicky en SEMANA a raíz de los escandalosos momentos que ha vivido.

Polanía tiene 34 años de edad y dijo en ese entonces que cada quien era sexy a su manera y que, además, le gustan los tatuajes y los ‘piercings’. “Cuando llegué a Cúcuta yo me ponía shorts y camisetas, así es el look que más me gusta. Posteriormente, yo conozco el CrossFit y practicándolo, el cuerpo cogió otra forma”, explicó.

Narró que inicialmente llegó a Cúcuta en condición de provisionalidad como juez primera penal del Circuito y con el pasar del tiempo, algunas amistades le empezaron a manifestar que existían molestias entre algunas personas que eran parte de su círculo laboral, por sus piernas.

De acuerdo con Polanía, teniendo en cuenta las altas temperaturas en esa ciudad, no soportaba ponerse pantalones, por lo que recurría a otro tipo de vestimenta. “Obtuve unos cambios en mi cuerpo que además son disciplina y me enamoré de este deporte (CrossFit). Obviamente, uno cambia, me ponía vestidos, fue más la molestia. La gente que me quería me decía ‘doctora, que sus fotos’, no, yo qué pena con ustedes. Lo intenté, de verdad comprándome vestidos acordes a lo que la gente quería en palacio. ¡Ay, no resistí!”, explicó en Vicky en SEMANA.

Vea la entrevista completa con la jueza Vivian Polanía:

De acuerdo con Polanía, aunque intentó vestirse con vestidos largos, elegantes, también se le convirtió en un problema, ya que le decían que se veía muy sexy y bonita, por lo que le mandaron a decir que debía andar con toga. “Me cansé de darles gusto a las personas por encima de mi tranquilidad. En el Palacio de Justicia no hay salas suficientes para hacer las audiencias y yo tengo una cantidad de trabajo impresionante, las hago en mis despachos, y se me enredaban los vestidos en la silla. Vestidos que valían un montón de plata”.

Además, contó que vive sola, se divierte en Instagram y que no cambiará su personalidad tan solo porque otras personas no están de acuerdo con su forma de ser, y que seguirá haciéndose tatuajes porque le “encantan”, a tal punto que en este momento tiene plasmados en su cuerpo un total de 37. También afirmó que no es cierto que ella les esté faltando al respeto a sus colegas.