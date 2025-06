¿Colombia sin misiles? Esta es la historia secreta de los poderosos Spike que quedarían fuera de servicio por el rompimiento de relaciones con Israel

El documento, además, advierte que, pese a la eficacia de estos misiles, el Ejército no cuenta con el personal militar, es decir, oficiales, suboficiales y soldados profesionales capacitados para el manejo de estos equipos “que garantizan la protección de la soberanía nacional”.

El documento es claro al advertir que los misiles Spike deben tener un trato especial para su conservación y mantenimiento con el fin de que no queden fuera de servicio al cumplir su vida útil.

Como es de conocimiento público, el presidente Gustavo Petro ordenó, en 2024, el rompimiento de relaciones de todo tipo con Israel. Fuentes militares le confirmaron a SEMANA que cuatro misiles Spike ya están fuera de servicio porque no se les puede realizar el mantenimiento nivel III, que consiste en enviarlos a la casa fabricante en Israel.

Además, las fuentes del Ejército señalaron que, por orden presidencial, el año pasado les congelaron los recursos que se tenían para el mantenimiento nivel II que se les debe hacer a los misiles Spike. La situación con estos artefactos, que deben estar funcionales en todo momento, parece ser más delicada de lo que se cree. Desde el Ejército reconocieron que durante 2025, 87 misiles cumplen su vida útil y las especificaciones técnicas son claras: deben ir a la casa matriz para su revisión y saber si se les puede extender o no otros diez años la vida de servicio. No obstante, como las relaciones con Israel están en el congelador, no se sabe qué va a pasar con los cohetes antitanques luego de una revisión en la base de La Guajira.