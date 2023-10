Day Vásquez habla de las carencias de Nicolás Petro: Para ella, el hijo del presidente se ‘embolsillaba’ el dinero de la campaña por todo lo que le faltó en su niñez

El giro judicial que ha dado Nicolás Petro tiene para él un obstáculo: Day Vásquez. El hijo del presidente Gustavo Petro ha dicho que no colaborará más con la Fiscalía, se ha declarado víctima de una persecución y ha acudido incluso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Su actitud de hoy es totalmente contraria a la de hace unos meses, cuando en medio del escándalo que lo puso en la picota pública y ante ver que su familia le había dado la espalda, dijo que no se iba a “inmolar” por su papá.

La pareja creía que no haber crecido con lujos les permitía apoderarse de lo que no era de ellos. Al fiscal Burgos, Vásquez le manifestó que Nicolás Petro debió recibir más dinero de otras personas diferentes a las que ella ha mencionado, ya que “de acuerdo con la capacidad económica que tenía no podía llevar el estilo de vida que llevaban”.

“A mí la camioneta me gustó, le dije que me la prestara, eso pudo haber sido en el mes de agosto de 2022, la llevé para Barranquilla y nos la turnábamos. Él a veces sí la necesitaba, se la llevaba a Montería y yo también la utilizaba para mis traslados personales. Los 40 millones, así que recuerdo, eso me lo entregó Camilo. Me dijo, mira aquí tengo un regalo para un viaje”, dijo Nicolás Petro en la declaración.