Alcalde de Manizales estará incapacitado 10 días por una cirugía ocular; secretario jurídico quedará como encargado

Por un espacio de 10 días estará incapacitado el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, quien fue sometido a una cirugía ocular correctiva en la tarde de este viernes, 27 de enero.

Desde la administración municipal se informó a la ciudadanía que el secretario jurídico de Manizales, Juan David Duque Rendón, asumirá las funciones de alcalde encargado durante este periodo.

El acalde de Manizales tendrá una incapacidad de 10 días - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

El propio mandatario de Manizales publicó, a través de sus redes sociales, este mensaje para comunicarle a la comunidad su intervención:

“Querida Ciudad: el siguiente anuncio es informativo. Hoy a las 3:30 de la tarde entraré en una cirugía. Me han encontrado queratoconos en los dos ojos que me impiden ver con normalidad. Me ordenan una incapacidad de 10 días. Si antes del tiempo asignado me siento bien y Dios y los médicos me lo permiten, me reintegraré a las labores que ustedes me han encomendado. Un abrazo. Carlos Mario Marín”.

Según lo que informa la Alcaldía en sus cuentas oficiales, en caso de ser positiva su evolución podría reintegrarse a sus funciones antes de que se cumpla el periodo de incapacidad estimado por los médicos.

Alcaldía de Manizales brindará servicio de transporte escolar a cerca de 2.500 niños

Los estudiantes de la zona rural de Manizales que reciben clases en instituciones educativas rurales y mixtas tienen garantizado el servicio de transporte escolar para la vigencia 2023. El anuncio fue realizado por el alcalde de la ciudad, Carlos Mario Marín Correa.

El mandatario resaltó que los alumnos son beneficiarios del subsidio de transporte escolar y se hace efectivo para 2.500 niños, niñas y jóvenes. La determinación fue tomada entre la administración municipal y los rectores de las instituciones educativas.

Los estudiantes de la zona rural de Manizales que reciben clases en instituciones educativas rurales y mixtas, tienen garantizado el servicio de transporte escolar para la vigencia 2023 - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

“A partir de escuchar a nuestros rectores y sobre todo de la zona rural. Han manifestado su preocupación por que no les alcanzaba el recurso para pagar la póliza de manejo para el transporte escolar. En diálogo con el alcalde, aceptó autorizar el desembolse de este recurso para el transporte de los estudiantes de la zona rural de Manizales”, explicó Elizabeth Pacheco Alzate, secretaria de Educación de la capital caldense.

El servicio para los alumnos les permitirá llegar a los centros educativos y retornar a sus casas una vez terminen las jornadas escolares, lo que permite solucionar esa problemática con el desembolso de aproximadamente $100 millones que serán girados a 15 instituciones educativas que manejan el transporte escolar rural.

“Esto es un alivio para los rectores porque les va a quedar un poco más del recurso que se estaban gastando pagando las pólizas. Solicitaron que no les desembolsáramos el recurso para el transporte cada 15 días, un mes o dos meses”, resaltó Pacheco Alzate.

La decisión en este aspecto por parte de la administración local es que el desembolso en adelante se hará dos veces al año, es decir cada semestre, evitando confusiones en los desembolsos y pagos de pólizas.

De otro aprovechando el regreso de las clases, se reanudó la Caravana de los Sueños que lidera la primera Gestora Social de Manizales, Valentina Acevedo. La iniciativa ahora está acompañada de la campaña Tu aporte me educa, con la que entregarán más de 2.500 kits escolares a los niños y adolescentes que comienzan el calendario escolar 2023 en los diferentes planteles educativos de la capital de Caldas.

Las cifras de las autoridades, al término del año 2022, a nivel país se registraron 2.788 niños, niñas y adolescentes víctimas de violencia escolar - Foto: Cortesía Policía Metropolitana de Manizales

Entre los niños y jóvenes que se han beneficiado están los que pertenecen a la Institución Educativa San Pío X, donde entregaron más de 170 kits escolares a los estudiantes de grados sexto, séptimo y octavo, para que de esa manera se motiven a estudiar.

Frente a estos programas Valentina Acevedo, gestora social de Manizales, afirmó que, con la entrega de los kits escolares, apoyan a los estudiantes en el inicio de clases. “Gracias a las empresas que se han vinculado a la campaña, nuestra idea es recoger 2.500 kits escolares para recorrer las instituciones educativas de la ciudad”.