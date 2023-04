Alcalde de Manizales terminó las vacaciones y regresa a Colombia a atender las amenazas del Nevado del Ruiz

El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, dio por terminadas sus vacaciones en el exterior para tomar las riendas de su ciudad en medio de la alerta naranja por la posible erupción del volcán Nevado del Ruiz, ante la lluvia de críticas por su ausencia.

Así lo anunció su oficina de prensa en un comunicado en la tarde de este viernes: “La administración se permite informar a la opinión pública y a la ciudadanía que el alcalde Carlos Mario Marín Correa inició hoy, a las 5 de la mañana, su retorno a Colombia”.

Advirtió que seguirá coordinando las acciones de alistamiento ante una probable emergencia en el volcán, dado que la capital del departamento de Caldas aparece en el mapa de riesgo cercano que diseñó el Servicio Geológico Colombiano y que cobija otras zonas.

Un decreto firmado el pasado 27 de marzo pone en evidencia la polémica. En primer lugar, el mandatario dejó en encargo la administración de la ciudad desde ese mismo día para cumplir una cita en Cartagena con la Federación Colombiana de Municipios.

Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales. - Foto: Foto de @carlosmarioalcalde en Instagram

La agenda arrancó el 28 del mismo mes y se extendió hasta el viernes 31 de marzo. Una vez terminó el encuentro en la Ciudad Amurallada, aprovechó para sacar su período de vacaciones con previo aviso. Sin embargo, horas antes el volcán había entrado en crisis.

En su ausencia, las decisiones quedaron a cargo del secretario de Movilidad, Cristián Mateo Loaiza Alfonso. La Secretaría de Servicios Administrativos certificó que el funcionario encargado cumple con todos los requisitos para ejercer las tareas.

Frente a este escenario, la voz de rechazo la levantó el concejal Christian Pérez en sus redes sociales junto a una imagen del alcalde donde se lee la frase de ‘se busca’, relatando que no estaba haciendo presencia en las reuniones estratégicas del manejo de la alerta.

“Se busca al alcalde de Manizales. Desde la semana pasada no aparece (dicen que está en Cartagena) cuando la ciudad requiere su presencia. El volcán nos tiene en alerta naranja, la ciudad en emergencia por probable erupción y el señor no aparece”, dijo.

Alcalde de Manizales. - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

Pues bien, este miércoles, 5 de abril, Marín publicó un mensaje en sus redes sociales en el que explica las razones de su ausencia. El alcalde de Manizales indicó que se tomó unos días de descanso porque llevaba mucho tiempo sin parar.

“Fui el único funcionario de todo el gabinete que no descansó en diciembre y enero, días en los que trabajé hasta altas horas de la madrugada durante dos meses seguidos, incluyendo el 24 y 31 de diciembre, que usualmente son para la familia; nosotros los destinamos para compartir con los habitantes de la calle en una cena navideña”, así inició su mensaje.

“Posteriormente, decidimos trabajar el primero de enero, motivo de satisfacción para nosotros de iniciar este año nuevo trabajando; febrero y marzo fueron meses intensos, por los que seguimos derecho, prestando atención a cada una de las obras que logramos destrabar con mucha dedicación. Los secretarios poco a poco han ido sacando su período de descanso que es coordinado con todo el gobierno para que el impacto de la ausencia sea el menor”, dijo el mandatario.

El alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa. - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

Y añadió: “hace algunas semanas, nuestro secretario de Salud, Carlos Humberto Orozco, alzó la voz y me pidió que por motivos de salud mental descansara, nos haría bien a todos. Agradezco a él por preocuparse de corazón por nosotros, porque la verdad tenía razón, teníamos que respirar. Quiero confesarles algo, han sido días terribles, no hemos podido descansar; además, no hemos dejado de tener comunicación con los miembros del gobierno ni un solo minuto, quienes me han manifestado que todo está bajo control en Manizales”.

Carlos Mario Marín aseguró que el viaje lo tenía programado desde antes que se emitiera la alerta naranja. También explicó que no ha podido regresar con anticipación porque modificar los tiquetes “tiene un costo altísimo, pero estamos haciendo lo posible para solucionarlo”.