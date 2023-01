Prográmese: este domingo regresa la ciclovía a Manizales sobre la avenida Santander

Los amantes del deporte y la recreación en familia en Manizales tienen buenas noticias, con la confirmación por parte de la Alcaldía de la ciudad, del regreso de la ciclovía este domingo 29 de enero.

En esta oportunidad el programa que busca el sano esparcimiento de los habitantes de la capital caldense, se realizará sobre la avenida Santander y desde el domingo 5 de febrero tendrá cobertura además en los barrios Chipre y La Sultana con las denominadas Recrevías.

La actividad recreativa y deportiva se desarrollará de 8:00 a.m. a 12 m. - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

La realización de la ciclovía obliga al cierre de los dos carriles de la avenida Santander desde la calle 62 hasta el Centro Cultural y de Convenciones Teatro Los Fundadores de 8:00 a.m. a 12 m. Entre las actividades que se pueden practicar están patinar, correr, montar en bicicleta, aeróbicos, juegos infantiles y de mesa, entre otras.

“Esta es una tradicional actividad recreodeportiva que por años se ha posicionado como el mejor plan para que los manizaleños compartan con familiares, amigos y mascotas. para esta ocasión será operada por la Alcaldía de Manizales”, destacó lady Yanery Hincapié, secretaria del Deporte de la ciudad.

De acuerdo con la funcionaria el próximo domingo 5 de febrero, la empresa Marketing Group continuará la operación de la Ciclovía y las Recrevías en los barrios Chipre y La Sultana y por espacio de tres meses correspondientes a 12 fines de semana.

“El llamado es a todos los ciudadanos a continuar con el buen comportamiento y cultura que ha caracterizado el desarrollo de esta actividad. Se debe tener en cuenta que el carril derecho es para los peatones y el izquierdo para las personas que transitan en bicicletas, patines y patinetas”, dijo la secretaria.

A los conductores se les recomienda tomar vías alternas entre las que se encuentran las avenidas Paralela y Kevin Ángel Mejía, además de la vía Panamericana.

La ciclovía obliga el cierre de los dos carriles de la avenida Santander - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

Regresó la ciclovía a Ibagué

Entre las 8:00 de la mañana y la 1:00 de la tarde se realiza en Ibagué la denominada CicloVibra, la cual se desarrolla todos los domingos para que los habitantes disfruten de un amplio espacio para la práctica del deporte y actividades recreativas.

La reactivación de esta actividad se dio desde el pasado 22 de enero por decisión de la Alcaldía de Ibagué, teniendo como recorrido desde la calle 10 con carrera Quinta hasta el sector de Los Arrayanes.

Les recomiendan a los ciudadanos que decidan participar de la Ciclovibra, y de manera especial a los ciclistas, que mantengan los límites de velocidad y utilicen el sendero. Además, que estén pendientes de los menores de edad y de sus mascotas para evitar accidentes en el recorrido.

“Tenemos este espacio para que las familias ibaguereñas aprovechen sanamente el tiempo libre. Contamos con alguna oferta institucional, actividad física musicalizada y tenemos todo esto para apoyar esa salud física y mental”, destacó Juan Sebastián Fonseca, gerente del Instituto Municipal para el Deporte y la Recreación de Ibagué.

La CicloVibra contará con vigías que estarán ayudando para que la seguridad en la vía sea adecuada.

La ciclocía en Ibagué tiene como recorrido desde la calle 10 con carrera Quinta hasta el sector de Los Arrayanes - Foto: Cortesía Alcaldía de Ibagué

Alcalde de Manizales estará incapacitado 10 días por una cirugía ocular; secretario jurídico quedará como encargado

Por un espacio de 10 días estará incapacitado el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa, quien fue sometido a una cirugía ocular correctiva en la tarde de este viernes, 27 de enero.

Desde la administración municipal se informó a la ciudadanía que el secretario jurídico de Manizales, Juan David Duque Rendón, asumirá las funciones de alcalde encargado durante este periodo.

El propio mandatario de Manizales publicó, a través de sus redes sociales, este mensaje para comunicarle a la comunidad su intervención: “Querida Ciudad: el siguiente anuncio es informativo. Me han encontrado queratoconos en los dos ojos que me impiden ver con normalidad. Me ordenan una incapacidad de 10 días. Si antes del tiempo asignado me siento bien y Dios y los médicos me lo permiten, me reintegraré a las labores que ustedes me han encomendado. Un abrazo. Carlos Mario Marín”.

Por un espacio de 10 días estará incapacitado el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín Correa - Foto: Cortesía Alcaldía de Manizales

Según lo que informa la Alcaldía en sus cuentas oficiales, en caso de ser positiva su evolución podría reintegrarse a sus funciones antes de que se cumpla el periodo de incapacidad estimado por los médicos.