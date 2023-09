Revelan video de supuesto maltrato laboral en Ibagué: un hombre insultó y agredió verbalmente a quienes serían sus empleados

Posteriormente mencionó: “acá manda es el señor Gustavo Charry, gústele a quien le guste”, aseguró mientras simulaba apuntar a la cabeza del empleado, y continuó: “y si usted se va a quedar acá ¿usted sabe cómo es conmigo? Porque usted iba a entregar un trabajo ¿cierto? ¿Y lo entregó? ”. El empleado responde: “sí, señor”. Entretanto, el supuesto jefe dice: “no señor, no sea falso hijo de put... ¿sabe qué? Porque conmigo no”.

Después, en la escena aparece una mujer manifestando: “esto no lo perdono yo, ¿oyó don Gustavo? No lo perdono, a mis compañeros los respeta”. Ante este reclamo, el otro supuesto jefe le contesta a gritos: “me respeta usted a mí. Se sale de acá”.

La mujer sigue: “demonios de mier..., todos ustedes, locos, avaros”. El hombre no se quedó callado: “a su put... voy a respetar, ¿cree que esta es la casa suya? Perra hijuepu...”. Mientras la empleada le expresa: “yo misma los voy a denunciar. Vámonos todos de acá y denunciamos, muévanse, ya no más”. Así concluyó el video.

“A mí no me gritan así y me señalan de esa manera. ¿Hay gente que se aguanta eso? Y los compañeros callados, uy no”; “quizá la gente que se aguanta eso es porque tiene miedo de perder su trabajo. Jamás es culpa de ellos, esas personas les hacen sentir que tienen el poder sobre ellos”; “esa señora del final la amo. Mi admiración para esa mujer que se le paró a esos gamines”; “terrible que esto siga sucediendo, el maltrato que soporta mucha gente por necesidad”.