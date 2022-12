¿Secuestro o justicia por mano propia? Se enreda el caso del vigilante liberado por el Gaula en Ibagué, señalado de intento de violación

Aseguran que a la persona que rescató el Gaula en el operativo que se adelantó no la forzaron a entrar al inmueble, sino que ingresó a la vivienda por voluntad propia.

Una nueva versión surge a propósito del secuestro de un guarda de seguridad del Hospital Federico Lleras Acosta de la ciudad de Ibagué, el cual se registró esta semana, pero fue resuelto por las autoridades en un tiempo récord de cinco horas, tras un operativo en el que fueron capturados dos hombres y una mujer.

Precisamente, el abogado de las personas que resultaron detenidas, Juan David Bejarano, afirmó que este hombre sostenía una relación sentimental con una señora que reside en la vivienda del barrio San Pablo de la capital tolimense donde se desarrolló el operativo, por lo que era habitual visitante del lugar e incluso tenía su propia llave para entrar.

La situación se presentó en la tarde del pasado lunes 12 de diciembre cuando esta persona llegó al inmueble como de costumbre e ingresó a la vivienda, pero su pareja no estaba en ese momento, sino su hija, que es una menor de 15 años. Según el relato del profesional en derecho, el hombre empezó a hacerle propuestas indecentes a la joven e intentó abusar de ella, por lo que ella gritó y en ese momento apareció su hermano para auxiliarla.

El abogado relató que al verse sorprendido, el guarda de seguridad pidió que no lo denunciaran y ofreció compensarlos económicamente, por lo que se comunicó por teléfono con sus familiares para que le llevaran a esa casa la suma de 1 millón de pesos y luego lo recogieran, y en ese momento fue cuando el padre del hombre llamó a las autoridades para informar que su hijo estaba secuestrado y que además les estaban haciendo una exigencia de dinero por su liberación.

Manifestó también el abogado que, efectivamente, el hermano de la adolescente atacó al presunto agresor sexual con un arma cortopunzante y le produjo otras lesiones en el cuerpo, pero que se trató de un caso de justicia por mano propia y no de un secuestro extorsivo.

Entre las aclaraciones que ha realizado, está también que a la persona rescatada por el Gaula en el operativo no lo forzaron a entrar al inmueble, sino que ingresó por voluntad propia; además, no conocen las razones que llevaron a realizar el arresto de otro hombre y de una mujer, porque no estaban en la casa en ese momento.

Agregó que ya se presentó una demanda ante la Fiscalía General de la Nación por un presunto intento de abuso sexual en contra de la joven, para lo cual aportaría como prueba algunos chats en los que el sujeto le enviaba fotos intimas y le hacía preguntas obscenas. Todo esto se inició cuando las autoridades anunciaron que en apenas unas horas se pudo resolver el secuestro de una persona que terminó su turno en el servicio de vigilancia de un centro asistencial de Ibagué y se dirigió a una casa del barrio San Pablo, aunque no se lograba establecer aún las causas por las cuales la víctima se dirigió a este lugar.

El comandante de la Policía Metropolitana de la capital tolimense, coronel Carlos Germán Oviedo Lamprea, indicó que en el operativo de rescate fueron capturadas tres personas como supuestas responsables de secuestrar y torturar a este hombre, a la vez que habrían solicitado un rescate a su familia.

Un juez de control de garantías determinó la medida de detención en un establecimiento penitenciario por los presuntos delitos de secuestro extorsivo agravado, por someter a tortura física o moral, y homicidio agravado en grado atentado agravado para preparar y facilitar otra conducta delictiva.

La víctima fue llevada a un centro asistencial de la ciudad para recibir atención médica, ya que presentaba varias heridas con arma cortopunzante y además quemaduras de primer y segundo grado en algunas partes del cuerpo, por lo que fue ingresado a una unidad de cuidados intensivos.