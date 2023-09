“Véalo cómo está separado”: denuncian que otro puente de Colombia estaría a punto de caerse

La caída de los puentes Los Grillos, en el Casanare, y El Alambrado, en límites entre el Valle del Cauca y Quindío, desveló una problemática que se viene presentando en Colombia desde hace varios meses, pero que no había contado con el impacto mediático de estos dos sucesos.

“Señores, el puente de Coello. Sentido Cajamarca – Ibagué, véalo cómo está separado, ese es el hundimiento del puente. No sé qué estarán esperando que no cierran este puente, mire como está separada la estructura”, se escucha decir al denunciante, quien grabó dos notables separaciones.

Por otro lado, en diferentes regiones de Colombia se han caído varios puentes de vías secundarias y terciarias; no obstante, su desplome ha pasado casi de agache. SEMANA presenta una radiografía de esas otras estructuras colapsadas —o a punto de colapsar— que están en el olvido. Por ejemplo, en el Chocó hay estructuras en Istmina, Medio San Juan, Nóvita, río Iró y Sipí, que prácticamente penden de un hilo para venirse abajo.

Hace 35 años está de pie: se levantó en 1988, cuando los habitantes se negaron a ir a las urnas, en el marco de las elecciones nacionales, hasta que no se instalara el puente. La administración local recibió la advertencia y cumplió con el pedido. Se anticipó que era una medida provisional y que veinte años después se instalaría uno fijo. Pasaron las dos décadas y desapareció la iniciativa. Ahora ningún funcionario aparece en el pueblo para recordar la anhelada promesa.

Los caídos

Ante esta situación, la comunidad decidió unirse y construir un nuevo puente artesanal para reactivar la comunicación de las veredas; sin embargo, la construcción de inmediato fue rechazada por el secretario de Infraestructura de Santander, Jaime René Rodríguez: “El puente que construyó la comunidad no está avalado por la Gobernación de Santander, no teníamos conocimiento de esas acciones que demuestran un riesgo para las comunidades que están en esa zona, es decir, la transitabilidad está en riesgo y las acciones que ha hecho la comunidad no garantizan la seguridad de las personas”.