Volcán Nevado del Ruiz | A Carlos Mario Marín, alcalde de Manizales, le recuerdan a Armero tras su insólito mensaje en vacaciones

El pasado 31 de marzo, luego de culminar con su agenda en Cartagena, el alcalde de Manizales, Carlos Mario Marín, aprovechó para sacar su período de vacaciones con previo aviso. Sin embargo, esa decisión despertó molestias entre políticos y ciudadanos, quienes criticaron al mandatario porque viajó en medio de la posible erupción del volcán Nevado del Ruiz. El funcionario está disfrutando de sus vacaciones en el exterior mientras se mantiene la alerta naranja en su territorio.

En su ausencia, la administración municipal quedó a cargo del secretario de Movilidad, Cristian Mateo Loaiza Alfonso. La Secretaría de Servicios Administrativos certificó que el funcionario encargado cumple con todos los requisitos para ejercer las tareas. El miércoles, 5 de abril, Marín publicó un mensaje en sus redes sociales en el que explica las razones de su ausencia. El alcalde de Manizales indicó que se tomó unos días de descanso porque llevaba mucho tiempo sin parar.

“Fui el único funcionario de todo el gabinete que no descansó en diciembre y enero, días en los que trabajé hasta altas horas de la madrugada durante dos meses seguidos, incluyendo el 24 y 31 de diciembre, que usualmente son para la familia; nosotros los destinamos para compartir con los habitantes de la calle en una cena navideña”, así inició su mensaje.

“Posteriormente, decidimos trabajar el primero de enero, motivo de satisfacción para nosotros de iniciar este año nuevo trabajando; febrero y marzo fueron meses intensos, por los que seguimos derecho, prestando atención a cada una de las obras que logramos destrabar con mucha dedicación. Los secretarios poco a poco han ido sacando su período de descanso que es coordinado con todo el gobierno para que el impacto de la ausencia sea el menor”, dijo el mandatario.

Y añadió: “hace algunas semanas, nuestro secretario de Salud, Carlos Humberto Orozco, alzó la voz y me pidió que por motivos de salud mental descansara, nos haría bien a todos. Agradezco a él por preocuparse de corazón por nosotros, porque la verdad tenía razón, teníamos que respirar. Quiero confesarles algo, han sido días terribles, no hemos podido descansar; además, no hemos dejado de tener comunicación con los miembros del gobierno ni un solo minuto, quienes me han manifestado que todo está bajo control en Manizales”.

Carlos Mario Marín aseguró que el viaje lo tenía programado desde antes que se emitiera la alerta naranja. También explicó que no ha podido regresar con anticipación porque modificar los tiquetes “tiene un costo altísimo, pero estamos haciendo lo posible para solucionarlo”.

Bajo este contexto, el periódico La Patria, de Manizales, el más tradicional de la ciudad, dedicó su editorial a las vacaciones del alcalde de Manizales. “No ha sucedido nada grave con el volcán, es cierto, pero pudo ser lo contrario. Qué tal que el Ruiz, como lo ha venido mostrando en sus signos volcánicos, sí haya hecho una erupción, más fuerte incluso que la de 1985 que desapareció a Armero (Tolima) del mapa y dejó por lo menos 25 mil muertos, y Manizales, que es la capital del departamento de Caldas, no cuente con su alcalde titular porque está de vacaciones”.

“Lo que estamos viviendo requiere que los gobernantes de los municipios ubicados en zona de riesgo volcánico den muestras de responsabilidad, buen tino para tomar decisiones y disponibilidad para actuar en conjunto como lo ha venido haciendo y liderando el gobernador de Caldas, Luis Carlos Velásquez Cardona. Para irse fuera del país a vacaciones el alcalde Marín no tenía que pedirle permiso al Concejo, pero los concejales desde sus tribunas, al menos los de Gobierno que son más cercanos a él, sí debieron haberle hecho un llamado a la cordura e insinuarle que la ciudad y la región Centrosur requieren de su presencia”, agregó el citado medio.

“Esto lo que está demostrando es una falta de liderazgo en lo público. Así como el alcalde de Chinchiná dio ejemplo, también lo dio el comandante de la Policía Metropolitana de Manizales y Villamaría, Diego Enrique Fontal Cornejo, quien salía el primero de abril a vacaciones y regresaría el primero de mayo, pero las canceló en el entendido de que sabe que es pieza clave para un momento de crisis como este”, enfatizó.

En 2022, el alcalde de Manizales fue objeto de polémica. Carlos Mario Marín Correa anunció un convenio para que cerca de 5.000 habitantes de la ciudad estudien inglés de manera gratuita, aunque no por esta iniciativa como tal que beneficiaría a muchas personas para aprender una lengua extranjera, sino porque fue suscrito con Liberland.

Vale anotar que Liberland es un espacio de 7 kilómetros cuadrados de extensión que está localizado en la frontera entre Croacia y Serbia, el cual se creó por los desencuentros entre estas dos naciones tras la desintegración de la antigua Yugoslavia en la década de los 90, ya que ninguna de las dos pujó por adueñarse de este territorio.

Ante esa situación, el político, publicista y activista de origen checo, Vit Jêdlitcka, decidió fundar su propio país al que llamó Liberland, el 13 de abril de 2015, el cual no cuenta con el reconocimiento de ningún organismo o nación en el mundo, ni tampoco obviamente de Colombia.

El caso es que ante la polémica, la Alcaldía de Manizales borró el video de la presentación del convenio en el que el alcalde de la capital caldense aparecía con Randy Thompson, quien es un ciudadano de Liberland que habita en Colombia, el cual animó a la comunidad para aprovechar esta iniciativa de formación con 8 horas de clases a la semana para obtener la certificación del Liberland Learning Institute.