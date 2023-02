A docentes jubilados del Chocó no les llegó el pago de la pensión de diciembre, a pesar de que el dinero fue girado, ¿qué pasó?

Al menos 180 docentes jubilados del departamento de Chocó tienen dificultades desde el mes de diciembre para acceder al pago de su pensión. Desde la Gobernación les respondieron que no había dinero, mientras maniobran para costear sus gastos.

La denuncia fue realizada por la Asociación de Maestros Jubilados y Pensionados del Fondo Territorial de Chocó (antigua caja de previsión social). Aunque las cuentas históricamente habían sido claras, a finales de 2022 la situación empezó a tambalear.

Normalmente, acuden a los pasillos de la Gobernación para recibir la factura de cobro. Sin embargo, en diciembre no se les suministró la cuota porque el ordenador había girado los recursos incompletos y no se podía repartir la mesada por partes, sino completa.

Tomaron la decisión de esperar con calma dado que les advirtieron que pasarían unos cuantos días para resolver el problema. No ocurrió. En enero sí se cumplió con el pago, pero no del mes anterior. Es decir, se saltaron el último período del año 2022.

Imagen de referencia de adultos pensionados. - Foto: Getty Images.

El problema es que en la página donde consultan el estado de cobro aparece la consignación. Este documento lo tienen disponible cuando el dinero está listo para ser retirado en el banco. No obstante, en las cuentas no hay rastro de la plata.

Saulo Palacios Mena, presidente de la Asociación de Maestros Jubilados, contó que la condición económica de sus colegas se ha complicado por las demoras. Aunque han exigido explicaciones, la Gobernación de Chocó no les ha dado respuestas.

“A nosotros nos pasaron el sueldo a la Gobernación y no nos pagaron el mes de diciembre. Lo curioso es que colgaron el desprendible. Cuando cuelgan el desprendible, es que ya lo pagaron, pero eso no ha sucedido. Seguimos con la deuda”, dijo el vocero.

A raíz de esta queja, SEMANA se contactó con la oficina de prensa de la administración departamental, pero no hubo respuesta. Mientras tanto, los profesores insisten en que se cumplan sus derechos laborales y no pongan en riesgo sus necesidades básicas.

Zona urbana de la ciudad de Quibdó, Chocó. - Foto: Juan Diego Mercado

Por otro lado, el presidente de la República, Gustavo Petro, ha ratificado una de sus promesas de Gobierno y que se relaciona con la población adulta mayor que no alcanzó a pensionarse, quedando incluida dentro del articulado de la Reforma Pensional que será presentada próximamente ante el Congreso de la República.

Se trata del bono de $500.000 o de medio salario mínimo que estará incorporado en el “pilar solidario”, uno de los tres ejes centrales de la propuesta pensional, que busca mejorar la cobertura, darle mayor sostenibilidad al sistema pensional y brindar garantías a los colombianos que actualmente cotizan y que esperan lograr, dentro de 20 años, alcanzar la anhelada pensión.

“Habrá unos recursos del Gobierno nacional importantes para la atención de la vejez de Colombia, de la tercera edad, en términos de bonos pensionales”, expresó el mandatario nacional en su intervención en la vigésimo primera Cumbre de Asocapitales, que se realiza en San José del Guaviare.

Petro manifestó que “hoy tenemos 3 millones de viejos y de viejas que, habiendo trabajado en su vida, pues no cotizaron o les robaron la cotización y no tienen derecho a la pensión”. Al respecto, hizo hincapié en el caso del campesinado cafetero, donde aseguró no tener claridades si en este grupo se encuentran pensionados, por lo que consideró que se deben implementar acciones para dignificar a las familias que se dedican a esta actividad económica.

Presidente Gustavo Petro. - Foto: Andrea Puentes - Presidencia de la República

Para todas las pensiones que superen el salario mínimo, según la Ley 100 de 1993, artículo 14, este se ajustará con base en el Índice de Precios al Consumidor total del 2022, que generalmente se conoce durante las primeras semanas del mes de enero del año que viene. Unas primeras proyecciones del Banco de la República apuntan a que este indicador será del 12 %.

Tomando como referencia este último dato, si una persona tiene actualmente una pensión de $1,5 millones, esta le subirá $180.000 hasta los $1.680.000. Así sucesivamente pasará con quienes estén en este rango. Vale la pena tener en cuenta que en este caso el ajuste no se hace inmediatamente desde el 1 de enero, sino que se debe esperar un poco más a que el Dane entregue el consolidado del costo de vida.