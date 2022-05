A la cárcel hombre que violó a cuatro menores en Antioquia

Un juez condenó a 19 años de prisión a un hombre que abusó sexualmente de cuatro menores de edad entre 2019 y 2020 en hoteles del centro de Medellín.

De acuerdo con la Fiscalía, el sujeto de 40 años les ofrecía dinero a las víctimas para que accedieran a sus pretensiones.

Las tareas de inteligencia determinaron que el condenado se identificaba en redes sociales como Natalia, para tener conexión directa con los menores con el fin de que accedieran fácilmente a las citas donde finalmente cometía actos sexuales contra ellos.

“También se logró determinar que el agresor buscaba que los rangos de edad de los menores estuvieran entre los 12 a 15 años y que presentaran precarias situaciones económicas”, señaló el ente de acusación.

En el expediente que conoció SEMANA, la Fiscalía lo señaló de cometer los delitos de “acceso carnal abusivo con menor de 14 años, actos sexuales con menor de 14 años, demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años y acceso carnal violento”.

A raíz del material probatorio, el hombre aceptó todos los cargos por lo que llegó a un preacuerdo que lo tendrá 19 años tras las rejas.

Otros resultados

En las últimas horas fue capturado un hombre de 32 años que es señalado de abusar, presuntamente, de su hijastra de 6 años.

La denuncia instaurada da cuenta de que el sujeto habría aprovechado los momentos en que se quedaba solo con la menor para cometer los vejámenes.

En el mapa delincuencial figuran dos sitios donde, según la víctima, habrían ocurrido los abusos: una vivienda ubicada en el barrio París de Medellín y otra en la zona rural del municipio de Copacabana, zona norte del Valle de Aburrá.

Tras la alerta y las pruebas, se le acusó de cometer actos sexuales con menor de 14 años y acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ambos casos agravados. Sin embargo, el hombre no aceptó los delitos, pero deberá defenderse en un centro carcelario.

Mujer víctima de escopolamina padeció un drama en un bus de Medellín

Se siguen conociendo casos de personas víctimas de delincuentes que usan drogas como escopolamina o burundanga. “Me empecé a sentir mareada, con muchas ganas de vomitar. Yo me paré de la silla, como para tomar aire en la parte de atrás del bus, para abrir las ventanillas de atrás, todas las abrí, porque me sentía como ahogada”, relató una mujer que sufrió todo un drama a bordo de un bus en la ciudad de Medellín.

Todo inició a las 8:00 a. m. cuando Isabel Gallego (nombre ficticio, por seguridad) salió de su casa en el norte del Valle de Aburrá para dirigirse hacia su lugar de trabajo. Tomó un bus de transporte público que la llevaba hasta la avenida Oriental en el centro de Medellín, como de costumbre.

De repente, comenzó a sentir un mareo muy fuerte, dolor de cabeza y dificultades para respirar; al darse cuenta de que el bus se estaba quedando vacío, alertó al conductor sobre su situación y le pidió que por favor no la dejara sola.

“Yo me empecé a sentir muy angustiada y en mi angustia le dije al conductor que no me dejara salir sola del bus y la gente del bus salió, se cerraron las puertas y hasta ahí recuerdo. No recuerdo absolutamente nada más”, narró Isabel.

Entre tanto, el chofer y el despachador estuvieron al tanto de la mujer y alertaron a sus familiares, quienes llegaron a socorrerla. “Si no hubiese sido por ellos, no sé qué me hubiera pasado”.

Posteriormente, se dirigió junto con su mamá a la Clínica Antioquia de Bello, donde manifestaron que no era una urgencia por lo que fue remitida a cita prioritaria.

A pesar de su condición, Isabel tuvo que ingresar sola al momento del triaje, espacio en el cual asegura que no sabe ni siquiera cómo hizo: “No sé qué dije ni la doctora qué me dijo, no me acuerdo absolutamente de nada”.

Al final, se necesitaron tres médicos para determinar que había tenido un suceso con escopolamina y que estaba intoxicada, por lo que recomendaron estar atenta a la persistencia de los síntomas.