Amenazan con arma cortopunzante y revólver a agente de tránsito en Medellín: “La tiene cazada conmigo”

Una intervención de tránsito terminó en una violenta confrontación en pleno centro de Medellín. Un agente de la Secretaría de Movilidad fue intimidado con un cuchillo y recibió varios golpes mientras realizaba labores de regulación vehicular en el sector comercial conocido como ‘El Hueco’.

Polémica por motociclista que acabó en el suelo tras evadir retén de tránsito: agente lo derribó

Un nuevo hecho de agresión contra miembros de la fuerza policial, de la capital antioqueña, generó momentos de tensión en el centro de la ciudad, específicamente en la Carrera 53 con Calle 46.

El episodio ocurrió el viernes 6 de noviembre y, en el video, se observa como un joven de camiseta negra, pantaloneta azul y tenis blancos, enfrentó e intimidó al uniformado, acusándolo de hacerlo caer de su moto días atrás.

El presunto agresor ya habría recibido un comparendo días antes y otro hombre que aparece en el video es buscado por las autoridades. “La tiene casada conmigo”, se le oye decir en el video.

La Secretaría de Movilidad confirmó que el hombre habría intimidado al funcionario con un cuchillo e intentado lesionarlo en repetidas ocasiones. Según la entidad, la reacción del agente permitió evitar que el ataque se concretara. El funcionario presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía.

El antecedente que ahora toma relevancia

La Secretaría reveló que el presunto agresor ya había tenido un procedimiento con las autoridades el pasado 31 de octubre. Durante los controles a las denominadas rodadas ilegales de Halloween, le inmovilizaron una motocicleta y le impusieron un comparendo por conducir sin licencia.

La entidad también puso la atención sobre otro momento de la grabación. En las imágenes aparece un segundo hombre que presuntamente portaría un arma de fuego y que habría intervenido durante la confrontación. Por eso, solicitó a las autoridades identificarlo y ubicarlo para establecer qué participación tuvo en los hechos.

El secretario de Movilidad, Pablo Ferney Ruiz Garzón, también presentó una denuncia penal ante la Fiscalía y pidió agilizar las investigaciones.

El hombre habría agredido a los agentes por un proceso que realizaban sobre una motocicleta. Foto: Captura tomada de redes sociales / API

El caso vuelve a poner sobre la mesa las agresiones contra funcionarios de tránsito en el área metropolitana. El pasado 27 de octubre, un agente de movilidad de Itagüí fue golpeado mientras imponía un comparendo en el barrio San Gabriel. El funcionario sufrió una fractura de cráneo.

En el caso de Medellín, la Secretaría rechazó las amenazas y agresiones contra quienes realizan labores de control en las vías. Por ahora, las autoridades deberán establecer las responsabilidades del presunto agresor y la identidad del segundo hombre que aparece en la grabación.