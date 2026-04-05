El retorno de miles de viajeros en Antioquia este domingo está marcado por un despliegue institucional en el que participan autoridades locales, organismos de tránsito y entidades nacionales como Invías.

De acuerdo con la información oficial, las vías del departamento se mantienen habilitadas en su mayoría, aunque bajo condiciones variables debido a factores como las lluvias y la ejecución de obras.

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Medidas para garantizar la movilidad en Antioquia

En ese contexto, Invías mantiene un monitoreo permanente y equipos operativos listos para atender emergencias como deslizamientos, caída de material o afectaciones en corredores de montaña.

En paralelo al monitoreo técnico, las autoridades de tránsito implementaron medidas especiales para facilitar el regreso de los viajeros.

Entre ellas se destacan los reversibles en corredores estratégicos.

En el caso del corredor Pacífico 1, se habilitó un reversible entre Camilo C y Primavera entre las 3:00 p. m. y las 7:00 p. m., con el fin de agilizar el flujo hacia el Valle de Aburrá.

De igual forma, en el Túnel de Oriente se programó un reversible entre las 5:00 p. m. y las 9:00 p. m. en sentido Rionegro–Medellín, uno de los puntos de mayor congestión durante la jornada de retorno.

A estas medidas se suma la restricción para vehículos de carga pesada (superiores a 3,4 toneladas), vigente entre las 10:00 a. m. y las 11:00 p. m., en varios corredores nacionales, con el objetivo de priorizar la movilidad de vehículos particulares.

Asimismo, se mantiene presencia de personal en las principales vías de ingreso a Medellín, incluyendo autopistas Norte, Sur y conexiones hacia Oriente y Occidente, para regular el tráfico y garantizar la seguridad vial.

🚗 Plan retorno en Antioquia: habilitan reversibles en Pacífico 1 y el Túnel de Oriente, además de restricción a vehículos de carga pesada. Autoridades piden conducir con precaución y atender las señales de tránsito. https://t.co/MaL2Hb7iDM — Teleantioquia (@Teleantioquia) April 4, 2026

Vías con cierres y afectaciones críticas en Antioquia

Aunque el panorama general es de transitabilidad, persisten puntos con afectaciones importantes.

Uno de los casos más relevantes es la vía Concordia – Betulia, en el Suroeste antioqueño, que permanece con cierre total debido a una falla geológica y pérdida de banca, lo que obliga a los conductores a tomar rutas alternas.

En la subregión de Urabá, en el tramo Necoclí – Puerto Rey, se reportan afectaciones en estructuras como los puentes Mulatos y Río San Juan.

Esta situación que mantiene restricciones y seguimiento por parte de las autoridades.

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Otros corredores presentan movilidad condicionada.

En la vía La Mansa – Peñalisa, en Occidente, se registran movimientos en masa y pérdida de banca, lo que obliga a implementar pasos controlados en algunos sectores.

La autopista Medellín – Bogotá también permanece bajo vigilancia debido a antecedentes de deslizamientos en zonas como San Luis, donde las condiciones climáticas pueden generar afectaciones.

Durante la jornada también se registró un accidente de tránsito en jurisdicción de Guarne, sobre la autopista Medellín–Bogotá, que involucró un camión y un vehículo particular, generando congestión temporal en el sector.

A esto se suman limitaciones operativas en corredores como Primavera – Bolombolo (Pacífico 1) y Barbosa – Cisneros, donde se aplican controles de tráfico para facilitar la movilidad hacia Medellín.

Más de 150 agentes de la Secretaría de Movilidad acompañan el plan retorno de Semana Santa en los principales accesos a la ciudad, Foto: Foto: X @sttmed

Advertencia oficial de INVÍAS

Desde INVÍAS se insiste en que las lluvias continúan siendo el principal factor de riesgo para la movilidad en Antioquia.

La entidad advierte que las condiciones de las vías pueden cambiar en cualquier momento.

Se recomienda a los usuarios consultar de manera permanente los canales oficiales antes de viajar y atender las indicaciones en carretera.