Así estará el clima el último día del mes de marzo en la ciudad de Medellín: Ideam advierte lluvias a estas horas

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en el país durante este martes, 31 de marzo, que es el último día del presente mes.

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En el discriminado por ciudades, la institución indica que en el caso de Medellín se espera que haya una mañana seca. Sin embargo, este panorama cambiará con el paso de las horas.

Ya para la tarde, de acuerdo con el reporte, se tendrán condiciones mayormente nubladas que pueden estar acompañadas de posibles lluvias que serán entre ligeras y moderadas.

Finalmente, para la noche el Ideam no descarta lloviznas ocasionales. Además, se prevé que la temperatura máxima estará en los 28 °C.

Imagen de la ciudad de Medellín. Foto: Getty Images

En cuanto a Antioquia, el pronóstico señala que se tendrán condiciones mayormente nubladas a cubiertas, con posibles lluvias moderadas a fuertes en horas de la tarde, noche y madrugada.

Esta misma situación se espera que se presente en varias zonas de la región Andina, más precisamente en los departamentos de Cundinamarca, Boyacá, Norte de Santander, Caldas, Tolima y Huila, así como en sitios puntuales de Santander y Risaralda.

Según los pronósticos, se estima que las lluvias estén presentes en la capital antioqueña, así como en diferentes zonas de Colombia, durante los próximos días.

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Por lo mismo, se ha hecho un llamado a los ciudadanos para que extremen las medidas de seguridad y se disminuya el riesgo de cualquier emergencia que se pueda presentar.

De hecho, el Ideam hizo una serie de recomendaciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales:

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros

Además, la Alcaldía de Medellín también pidió evitar arrojar basuras a las quebradas o construir al borde de las mismas, así como recoger las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes, ya que esto evitará procesos erosivos y de saturación del suelo.