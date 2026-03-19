Así estará el clima en la ciudad de Medellín: conozca si lloverá, o no, este jueves 19 de marzo

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló el más reciente pronóstico sobre cómo estará el clima en el país a lo largo de la jornada de este jueves, 19 de marzo, en medio de un panorama por las fuertes lluvias que se han presentado en los últimos días.

Estragos por fuertes lluvias en Medellín, autoridades ordenan cierre total de importante vía: recomendaciones para tener en cuenta

Para la ciudad de Medellín, la institución prevé que haya cielo entre parcial y mayormente nublado, lo que estará acompañado de lloviznas y lluvias ligeras intermitentes, especialmente en la tarde y noche.

Asimismo, se estima que se tendrá una temperatura máxima de 28 °C a lo largo del día.

En el caso del departamento de Antioquia, en donde está ubicada Medellín, el informe señala que se tendrá cielo entre parcial a mayormente nublado con acumulados de precipitación significativos. De hecho, es más probable que el agua fuerte caiga en la tarde, la noche y la madrugada.

Esta misma situación se presentará en otros sectores de diferentes departamentos como Santander, Norte de Santander, Boyacá, Cundinamarca, Caldas, Tolima y Huila. Por otra parte, en Risaralda y Quindío se esperan únicamente lluvias locales y ocasionales de carácter ligero.

Las autoridades antioqueñas ya toman medidas para prevenir emergencias. Foto: Composición SEMANA | Getty / Alcaldía de Medellín

La situación en Medellín por cuenta del agua ha sido un poco compleja en las últimas semanas, se han registrado inundaciones y desbordamientos de diferentes quebradas, además de que algunos ciudadanos se han visto afectados.

Ante este panorama, las autoridades locales han hecho un llamado recurrente a las personas para que extremen medidas y se disminuya cualquier riesgo como consecuencia del agua.

De hecho, la Alcaldía de Medellín ha emitido una serie de recomendaciones para intentar prevenir cualquier emergencia producto de las lluvias. Dentro de esas están evitar arrojar basuras a las quebradas o construir al borde de las mismas.

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Asimismo, pide que se recojan las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes, ya que esto evitará procesos erosivos y de saturación del suelo. Por lo mismo, estas partes del hogar se deben mantener bien limpias y reforzadas para que puedan soportar el agua.

“Durante tormenta eléctrica evite salir a cielo abierto, resguardarse en un sitio cubierto hasta que cesen las lluvias y absténgase de conducir cuando esté lloviendo”, recomendó la Alcaldía.

Por ahora, las autoridades continúan monitoreando cualquier emergencia que se pudiera llegar a presentar en las próximas semanas por cuenta de las fuertes lluvias, ya que se estima que el agua persistirá por lo menos en lo que resta del mes de marzo.