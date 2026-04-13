Así estará el clima en Medellín durante este 13 de abril: conozca el último pronóstico del Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente reporte sobre cómo estará el clima en Colombia durante la jornada de este lunes, 13 de marzo.

Temblor en Colombia: sismo sacudió al país este domingo 12 de abril; este fue el epicentro

En el caso de Medellín, se prevé que haya un cielo parcialmente cubierto, pero que en el transcurso del día esté acompañado de lluvias.

Además, se espera que la temperatura máxima sea de 29 °C.

Para el departamento de Antioquia, la institución pronostica lluvias que estarán entre ligeras y moderadas en distintos sectores, especialmente en el occidente y nororiente.

Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

Esta misma situación se prevé en otros departamentos de la Región Andina como por ejemplo Santander, Boyacá, Norte de Santander, Cundinamarca, Caldas, Risaralda, Quindío, Tolima y Huila.

Por otra parte, en el resto de las ciudades principales las condiciones que se esperan son las siguientes:

Barranquilla: Se esperan cielos de ligera a parcialmente nublados con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 35 °C).

Se esperan cielos de ligera a parcialmente nublados con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 35 °C). Bucaramanga: Predominará el cielo entre parcial a mayormente nublado; se prevén lluvias entre ligeras y moderadas intermitentes durante todo el día. (T. máx.: 27 °C).

¿Se aproxima el fenómeno de El Niño en Colombia? IDEAM advierte posibles escenarios para el segundo semestre de 2026

Cali: Cielo entre ligera a parcialmente nublado con probabilidad de precipitaciones intermitentes durante toda la jornada (T. máx.: 31 °C).

Cielo entre ligera a parcialmente nublado con probabilidad de precipitaciones intermitentes durante toda la jornada (T. máx.: 31 °C). Cartagena: Cielos parcialmente nublados y condiciones secas. (T. máx.: 33 °C).

Cielos parcialmente nublados y condiciones secas. (T. máx.: 33 °C). Popayán: Se prevén cielo entre parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias en la tarde y noche. (T. máx.: 27 °C).

Se prevén cielo entre parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias en la tarde y noche. (T. máx.: 27 °C). Tunja: Se esperan cielos parcialmente nublados con predominio de tiempo seco y posibles lloviznas en la noche (T. máx.: 19 °C).

Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

De acuerdo con las autoridades meteorológicas, se espera que las lluvias sigan presentes en Colombia durante los próximos días. Por lo mismo, el Ideam ha hecho una serie de recomendaciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales.

Entre otras cosas, pide extremar las medidas a la hora de buscar un posible refugio, no exponerse en zonas abiertas, evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad, entre otras cosas.