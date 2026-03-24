Así estará el clima en Medellín este martes, 24 de marzo: Ideam reveló su último pronóstico para que se programe

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el más reciente reporte sobre cómo estará el clima en el país y en las principales ciudades durante este martes, 24 de marzo de 2026.

Ideam advierte en qué zonas del país lloverá este 24 de marzo: varias ciudades principales deberán prepararse para el agua

En el caso de la ciudad de Medellín, se espera que haya cielo entre parcial y mayormente nublado, con lluvias entre ligeras a moderadas en la tarde y la noche. Además, la temperatura máxima será de 26 °C.

En cuanto al departamento de Antioquia, se prevén condiciones mayormente nubladas, lo que estará acompañado de lluvias moderadas a fuertes durante diferentes horas del día.

Este mismo panorama se tendrá en otras zonas de la región Andina como al occidente de Cundinamarca, Tolima, Caldas, Risaralda, Quindío y Huila.

Imagen de la ciudad de Medellín. Foto: VW Pics/Universal Images Group v

De esta forma, la situación no será diferente a lo que ha venido ocurriendo en los últimos días. De hecho, las entidades encargadas de la gestión del riesgo advirtieron que en Medellín se tendrá un incremento en las precipitaciones durante los próximos días, ya que se estima que no parará de llover en lo que resta del mes de marzo.

Según el reporte oficial, en los dos primeros meses de 2026 el Departamento Administrativo de Gestión del Riesgo de Desastres (Dagrd) y el Cuerpo Oficial de Bomberos han atendido 360 emergencias relacionadas con lluvias.

281 casos de caída de árboles

41 inundaciones

38 deslizamientos de tierra

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Las autoridades señalaron que estas emergencias están relacionadas con la saturación de los suelos y el aumento de las precipitaciones que ya se han presentado en la región en el primer trimestre del año.

Por lo mismo, Ideam hizo una serie de recomendaciones para disminuir las probabilidades de que se presenten emergencias:

Buscar un refugio seguro.

No exponerse en zonas abiertas, debajo de árboles y estructuras metálicas altas, ya que podrían ser objeto de descargas.

Evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad.

Asegurar y revisar el estado de los tejados y de estructuras elevadas que puedan colapsar en un momento dado, por encima de lo normal, a causa de vientos fuertes.

Adelantar labores de limpieza de techos, canales bajantes y sumideros.

Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

Además, la Alcaldía de Medellín también pidió evitar arrojar basuras a las quebradas o construir al borde de las mismas, así como recoger las aguas de los techos por medio de canoas y bajantes, ya que esto evitará procesos erosivos y de saturación del suelo.