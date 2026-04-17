Así estará el clima en Medellín y Antioquia: reporte del Ideam para este viernes, 17 de abril

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) entregó el último pronóstico sobre cómo estará el clima en el país durante este viernes, 17 de abril.

El Ideam entrega el pronóstico del tiempo en el país para el fin de semana del 17 al 19 de abril de 2026

De acuerdo con el reporte, en la ciudad de Medellín se tendrá cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias, las cuales estarán entre ligeras y moderadas durante la jornada.

Asimismo, se prevé que la temperatura máxima será de 27 °C.

En el caso del departamento de Antioquia, se estima que haya lluvias entre moderadas a fuertes, que también pueden estar acompañadas de tormentas eléctricas sectorizadas.

Imagen referencia de lluvias. Foto: Getty Images

Este mismo panorama se prevé en otros departamentos como La Guajira, Cesar, Magdalena, Bolívar, Sucre, Córdoba, Chocó, Valle del Cauca, Cauca, Nariño, Norte de Santander, Santander, Risaralda, entre otros.

Según el Ideam, estas serán las condiciones que se tengan en otras ciudades principales:

Barranquilla: Se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 33 °C).

Se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 33 °C). Bucaramanga: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes y probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 26 °C).

Pronóstico del clima para el viernes 17 de abril en Colombia: Ideam alerta posibles tormentas eléctricas

Cali: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes y probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 29 °C).

Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes y probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 29 °C). Cartagena: Se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 33 °C)

Se estima cielo entre ligero y parcialmente nublado con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 33 °C) Popayán: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes y probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 22 °C).

Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre moderadas y fuertes y probables tormentas eléctricas sectorizadas (T. máx.: 22 °C). Tunja: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado con probables lluvias entre ligeras y moderadas durante la jornada (T. máx.: 19 °C).

Lluvias en Medellín. Foto: Getty Images

De acuerdo con las autoridades meteorológicas, se espera que las lluvias sigan presentes en Colombia durante los próximos días. Por lo mismo, el Ideam ha hecho una serie de recomendaciones ante la posibilidad de tormentas eléctricas, vientos fuertes o vendavales.

Entre otras cosas, pide extremar las medidas a la hora de buscar un posible refugio, no exponerse en zonas abiertas, evitar actividades deportivas en áreas abiertas en el momento de una tempestad, entre otras cosas.