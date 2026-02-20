Así será la primera cárcel privada de Colombia, al estilo Bukele, que se construye en Medellín

La Alcaldía de Medellín, al mando de Federico Gutiérrez, está construyendo en el occidente de esa ciudad una cárcel única en el país, con la que busca “garantizar autoridad, control y disciplina” en los cuerpos de custodia con los que se vigilará a los 1.339 presos.

Es la primera vez que en Colombia se construye un penal con recursos de privados en alianza con el sector público, algo que destaca el alcalde. Es un modelo similar al implementado en México, en Estados Unidos y por Nayib Bukele, presidente de El Salvador, con el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), en el que recluyeron a los más peligrosos integrantes de las maras bajo la premisa de garantizar “orden, control y disciplina”.

“Esta es una buena solución porque los recursos inicialmente los pone el privado, la Alcaldía no tiene que hacer la inversión inicial”, explica.

Serán 675.000 millones de pesos, alrededor de 180 millones de dólares, que según el mandatario serán pagados en cuotas que oscilarán de los 56.000 millones de pesos a los 60.000 millones de pesos cada año, con sus respectivas actualizaciones, desde 2027 hasta 2038.

Hoy, según la Alcaldía, tiene un avance del 9 %y se ejecutan labores de excavación de plataformas, construcción de la vía de acceso, pilas estructurales, muros de contención, estructuras de pabellones y obras hidráulicas.

“Es un modelo único hoy en el país, vamos bien, 9 % de avance de obra., Ya se está en la construcción. Son seis pabellones, estamos hablando que cada pabellón va a tener capacidad para 250 cupos y tenemos otro pabellón donde va a haber personas o mayores de edad o que tengan alguna condición, por ejemplo, discapacidades”, señaló Gutiérrez.

La cárcel, que según el alcalde será entregada a finales de 2027, tendrá capacidad para 1.339 detenidos, todos en condición de sindicados, es decir, personas que no hayan recibido condena en el proceso penal por el cual estén tras las rejas.

“Para nosotros es claro decir que son 1.339 cupos para sindicados, ni uno más, aquí no va a haber hacinamiento”, expresó.

Con esta medida, aseguró el alcalde, acabará con privilegios que en otros centros carcelarios tienen los presos, donde “se dedican a delinquir, se dedican a extorsionar desde adentro y se vuelven universidades del crimen”.

“O sea, esta cárcel no solo es concreto y acero, es tecnología, tiene que tener un centro de control con tecnología de última generación, y por supuesto también tecnología para evitar que se haga lo que se hace hoy normalmente desde las cárceles en Colombia, la mayoría de las extorsiones hoy son desde los centros penitenciarios”, indicó.

Otra de las características que harán que está cárcel sea diferente a otras penitenciarías colombianas, donde el hacinamiento ha llevado a una situación insostenible de violación de derechos humanos, por lo cual la Corte Constitucional ha exigido medidas urgentes, es sobre quién pesará la responsabilidad de la vigilancia. “Debe funcionar como funciona hoy por ejemplo en la cárcel de Barranquilla, como funciona también en Rionegro (...). No estamos hablando de que acá será un centro manejado por el Inpec, no será así”, señaló.

Nueva cárcel para sindicados de Medellín se levanta en este lugar, en el corregimiento de San Cristóbal, el mismo en el que ya existe la cárcel El Pedregal. Foto: Alcaldía de Medellín

Aunque manifestó que están en espera de “una reglamentación de la Superintendencia de Vigilancia, que será fundamental y ojalá eso se mueva para poder arrancar con pie firme”.

Esta apuesta, según el alcalde, busca también acabar con la corrupción en las prisiones, garantizar los derechos de los reclusos y mejorar la operatividad de la policía en las calles, pues ahora están bajo el cuidado de los detenidos en las estaciones y al entrar en operación este modelo de vigilancia privada, ya no tendrán esa responsabilidad.

La construcción de la nueva cárcel, afirman desde la Alcaldía, ha generado un impacto social y económico en la zona donde se está levantando, porque vincula a 297 trabajadores y busca llegar a la generación de 500 empleos este año.

Además, contempla una inversión social en concordancia con las necesidades de la comunidad, compensaciones ambientales por más de 15,75 hectáreas y la implementación de medidas de control tecnológico y seguridad, para evitar el uso de aparatos móviles, sin afectar a las comunidades vecinas.

“Para las personas que lleguen a este lugar, vamos a tener un sistema de reinserción social. Las personas que llegarán acá son sindicadas, es decir, que no han sido condenadas. Vamos a tener pabellones dedicados a la formación, pabellones especiales para las visitas familiares. Cada uno va a tener capacidad para 250 cupos. Este es un modelo en el que hay orden, autoridad y respeto absoluto por los derechos humanos”, manifestó el mandatario.

En Medellín, en la actualidad, el panorama de hacinamiento carcelario es muy complejo: las cifras de febrero de 2025, es decir hace un año, destacaban que ese fenómeno en estaciones de policía alcanzaba el 123 %, con casos como la estación Candelaria, del convulso centro de la ciudad, que estando diseñada para 75 personas, hoy alberga a 304; Laureles, con capacidad para 30 y hoy con una ocupación de 104, y Belén, para 20 y presencia de 115 personas privadas de la libertad.