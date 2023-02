Atentos: este es el pico y placa en Medellín para este viernes 24 de febrero

Para que en este mes de febrero no tenga incumplimientos a las normas de tránsito en la ciudad de Medellín y los demás municipios que hacen parte del Valle de Aburrá, debe tener en cuenta la aplicación del pico y placa que se aplica en la zona para taxis, motos y vehículos particulares.

Este viernes, 24 de febrero, no pueden circular los carros particulares con placas terminadas en los números 3 y 2, en jornada continua desde las 5:00 a. m. hasta las 8:00 p. m.

En Medellín y el Valle de Aburra se debe cumplir con la medida del pico y placa - Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Las autoridades de Medellín determinaron que la restricción incluye los camperos, motocarros y cuatrimotos teniendo en cuenta el último dígito de la placa. Adicionalmente, las motos, mototriciclos, tricimotos y ciclomotores de dos y cuatro tiempos se aplica, pero con el primer número de la placa.

Si usted se moviliza en un vehículo eléctrico, híbrido y a gas, las autoridades determinaron que están exentos de la restricción. Quienes incumplan la medida deben pagar una sanción de $523.000, es decir, 15 salarios mínimos diarios legales vigentes que se liquidan en UVT y la inmovilización del automotor.

Durante la semana próxima semana comprendida entre el 27 de febrero y el 3 de marzo de 2023, la medida se aplica de la siguiente manera:

Lunes: 6 y 9.

Martes: 5 y 7.

Miércoles: 1 y 4.

Jueves: 8 y 0.

Viernes: 3 y 2

Los taxis deben cumplir con el pico y placa en Medellín - Foto: Getty Images / Bloomberg / Colaborador

Para los taxis la norma se aplica con base en el último dígito de la placa, con rotación cada dos semanas, entre las 6:00 a. m. y las 8:00 p. m., de lunes a viernes, según el decreto 0045 de 2023 expedido por la Alcaldía de Medellín. En este 24 de febrero la restricción corresponde al número 8.

El Decreto de la Alcaldía de Medellín indica que para este tipo de transporte no establece vías exentas y están autorizados para circular sin pasajeros el día de pico y placa, única y exclusivamente, para reparación o mantenimiento del automotor.

Destacan que, en este caso, el conductor debe instalar un aviso en la parte trasera del vehículo, con letra clara y tamaño visible, en el que comunique que se dirige a este tipo de actividades.

Por último, los automotores que utilicen gas combustible en alguna de las tipologías establecidas por la Ley 2128 de 2021 estarán exentos y deberán contar con inscripción previa, con excepción de aquellos que usan este combustible de fábrica. Los vehículos eléctricos e híbridos están exentos, siempre y cuando el uso de este combustible esté registrado en la licencia de tránsito.

