Aterrador: mujer fue abusada y degollada en Córdoba luego de haber salido de rumba con sus amigos

Las autoridades confirmaron un espantoso hallazgo en Córdoba. Una mujer de 24 años habría sido víctima de una violación en la zona rural del departamento y lesionada con un arma blanca en el cuello. Las autoridades tratan de recoger el material probatorio para dar con el paradero de la persona que habría protagonizado esta emergencia.

El incidente tuvo lugar en el corregimiento Arroyo del municipio de Purísima. A la línea de emergencia de la Policía Nacional ingresó una llamada en la que un ciudadano detalló que en un paraje solitario estaba tendido el cadáver de una persona con señales que darían cuenta de “una muerte extremadamente violenta”, así lo describió la institución en un comunicado.

Cuando los uniformados acudieron al sector referenciado por el testigo, no había datos para identificar a la mujer a razón de que no portaba documentos y el rostro no se les hacía familiar a los pobladores. En el informe registrado por las unidades judiciales se describió que los habitantes manifestaron que la víctima no vivía en la zona del hallazgo.

El cuerpo fue remitido a las instalaciones del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se detalló que las hipótesis de que había sido abusada sexualmente estaba confirmada. Cuando la observó la comunidad tendida sobre el suelo, se encontraba semidesnuda: primero, la habrían accedido carnalmente y luego habrían cometido el asesinato.

Tras el estudio de sus huellas dactilares, se encontró el nombre de la víctima: Leidy Johana Morelos Díaz, oriunda del municipio de Lorica. Sus familiares manifestaron que horas antes de que apareciera sin signos vitales había salido con sus amigos de fiesta y volvieron a saber de ella cuando la Policía Nacional les explicó el estremecedor suceso.

Ante el rechazo masivo de este homicidio que podría estar encaminado a un presunto feminicidio, la Fuerza Pública indicó que se están haciendo esfuerzos importantes para tratar de ubicar a la persona que cometió los vejámenes contra esta mujer, la cual deja a una pequeña de un año de nacida.

“Se están adelantando las investigaciones que permitan establecer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en el que sucedió el lamentable hecho. La Policía rechaza cualquier acto de violencia contra las mujeres”, informó la institución en un mensaje dirigido a la opinión pública, al referir que este año han muerto violentamente 16 mujeres.

Un informe revelado por la Defensoría del Pueblo indicó que entre 2019 y 2022 en el departamento de Córdoba se atendieron 49 casos por feminicidios. El panorama en esta región del país porque es la que presenta los índices más altos, estando por encima de Cundinamarca (38), Putumayo (38), Magdalena (24), Meta (19) y Atlántico (15).

En consecuencia, esta entidad del Ministerio Público lanzó un mensaje categórico para que el Estado haga esfuerzos mayúsculos para evitar las violaciones de los derechos humanos contra esta población. Entre tanto, pidió preparar a los funcionarios públicos con el propósito de prevenir los feminicidios en todas las regiones de Colombia.

“La Defensoría del Pueblo ha insistido en la necesidad de fortalecer la formación de servidores públicos y contratistas del Estado, con el fin de generar garantías en la prevención, protección, atención de las mujeres víctimas de violencia, con enfoque de género”, señaló recientemente la entidad en un comunicado de prensa.

Es decir, esta entidad planteó que es fundamental romper con el silencio que rodea este tipo de violencias, mediante el fomento de acciones de sensibilización; mejorar la respuesta interinstitucional a través de la coordinación entre las autoridades del orden nacional con competencias inmediatas y, por último, perfeccionar la asistencia, ayuda y protección que se brinda a las mujeres víctimas de violencia basada en género.