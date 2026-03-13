Chet Hanks se marchó de Medellín tras superar su lío migratorio y envió un contundente mensaje

A finales de febrero, se conoció sobre una dramática situación que vivió en Medellín Chet Hanks, hijo del actor Tom Hanks y la cantante Rita Wilson.

Por medio de un mensaje en redes sociales, el modelo estadounidense con nacionalidad griega dijo que un error en la elección de sus documentos de viaje lo obligó a permanecer durante unos días en la capital antioqueña.

El inconveniente surgió en el momento en que intentó tramitar el abordaje de su vuelo de retorno hacia Estados Unidos el 27 de febrero.

Una vez en el aeropuerto Internacional José María Córdova, funcionarios de la aerolínea le impidieron abordar por una inconsistencia en su documentación de identidad y nacionalidad.

¿Qué hacía en Medellín Chet Hanks, hijo de Tom Hanks? Migración Colombia aclaró su situación

Hanks contó que la razón era el uso de su doble ciudadanía. “Estoy viajando con mi pasaporte griego porque mi pasaporte estadounidense está a punto de vencer. A veces no te dejan entrar al país si está próximo a expirar, incluso si aún es válido”, dijo el también actor en un video que denominó como un “storytime”.

El error, según explicó, fue intentar ingresar a su país natal con un pasaporte extranjero siendo ciudadano estadounidense. De acuerdo con las normativas del Servicio de Ciudadanía e Inmigración de los Estados Unidos (USCIS), los ciudadanos de ese país deben entrar y salir del territorio nacional utilizando exclusivamente su pasaporte estadounidense. Al presentar el documento griego, el sistema le exigió una green card o una visa que, lógicamente, él no posee por ser nacional de ese país.

Después de lanzar su frase “libérense” en redes sociales, el hombre ya pudo marcharse, pero antes dejó un contundente mensaje.

Chet Hanks, hijo del actor estadounidense Tom Hanks, se quedó "atrapado" en Medellín Foto: AFP

En un video publicado en Instagram, dijo: “A toda la gente aquí en Colombia, muchas gracias. Para tú, viéndome, aquí es uno de mis lugares favoritos del mundo”.

El estadounidense también aseguró: “Las vistas, la naturaleza, las chicas, la gente, la ciudad Medellín, te amo siempre, todo Colombia. No puedo esperar a venir otra vez. Gracias por todo y gracias a Dios siempre. Ándele pues, parceros”.

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En sus redes sociales, el modelo también dio a conocer imágenes de paseos con su mascota en Estados Unidos.