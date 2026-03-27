Desde el 26 de marzo a las 10:00 p. m. y hasta el 30 de marzo estarán cerrados los carriles 1, 2 y 3 en los túneles A y B, según informó la Secretaría de Movilidad.

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Durante el desarrollo de las obras estarán cerrados los carriles 1, 2 y 3 en los túneles A y B, lo que reducirá significativamente la capacidad de circulación en estos puntos estratégicos.

Estas labores hacen parte de los mantenimientos periódicos que buscan preservar la seguridad vial y prevenir incidentes en este tipo de estructuras.

Los túneles son elementos fundamentales para la conectividad urbana de Medellín.

Este tipo de intervenciones, aunque necesarias, suelen generar impactos directos en los tiempos de desplazamiento, especialmente en horarios de alta demanda.

En ese contexto, las autoridades de tránsito insistieron en la importancia de que los conductores estén atentos a las condiciones de la vía y a los reportes oficiales que se emiten en tiempo real.

🚧 Cierres en el soterrado de la Autopista Sur:



🗓️ Desde el 26 de marzo (10:00 p. m.) hasta el 30 de marzo.

🔒 Carriles 1, 2 y 3 cerrados en túneles A y B por mantenimiento.

🚦 Planea tu recorrido y atiende la señalización. 💙 pic.twitter.com/riiJbNbnAk — Movilidad - Alcaldía de Medellín (@sttmed) March 27, 2026

Vías alternas en Medellín por cierre de túneles: rutas recomendadas para evitar congestión

Ante el cierre de los carriles 1, 2 y 3 en los túneles A y B, las autoridades recomiendan a los conductores optar por corredores alternos que permitan reducir el impacto en los tiempos de desplazamiento.

Entre las principales opciones se encuentran vías paralelas como la avenida Regional y la autopista Sur, que suelen absorber parte del flujo vehicular cuando se presentan restricciones en puntos estratégicos de la ciudad.

Asimismo, dependiendo del origen y destino, los conductores pueden considerar desplazarse por la avenida Las Vegas, una de las rutas más utilizadas para evitar congestiones en corredores principales.

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En sectores cercanos, también es posible recurrir a vías internas o arterias secundarias que conectan con estos corredores, aunque su uso dependerá del nivel de tráfico en tiempo real.

Por ello, las autoridades insisten en la importancia de consultar aplicaciones de movilidad o los canales oficiales antes de iniciar el recorrido.

El llamado principal es a planear los desplazamientos con anticipación, especialmente en horarios de mayor flujo vehicular.

La reducción de carriles en los túneles puede generar congestión en puntos aledaños y afectar la movilidad en amplias zonas de la ciudad.

Estas acciones se enmarcan en las estrategias de gestión del tráfico que adelanta la administración distrital, que busca equilibrar la necesidad de intervenir la infraestructura con la continuidad de la movilidad en la ciudad.