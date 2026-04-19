Conmoción en Medellín por muerte de abuelo de 89 años que había sido brutalmente golpeado

En las últimas horas murió en Medellín un adulto mayor que días atrás había sido brutalmente golpeado. El cuerpo sin vida del hombre de 89 años fue encontrado en una vivienda ubicada en el barrio El Pedregal, comuna Doce de Octubre de la capital de Antioquia.

De acuerdo con información oficial, a Elías De Jesús Ladino Bartolo lo hallaron sin vida en su vivienda, este sábado 18 de abril a eso de las 11:18 a. m.

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En el más reciente informe del Sistema de Información para la Seguridad y la Convivencia de la Alcaldía de Medellín (Sisc) se indicó que el adulto mayor había sido lesionado el pasado 4 de marzo, siendo trasladado ese día a un centro médico donde fue atendido y dado de alta el 15 del mismo mes.

Sin embargo, mientras avanzaba en su recuperación desde su vivienda fue que se produjo su deceso, al parecer, producto de la misma golpiza que había recibido días atrás, según se explicó desde el Sisc.

Mientras tanto, las autoridades se encuentran investigando para esclarecer este hecho que genera conmoción en el barrio El Pedregal.

“El día 18 de abril de 2026 fallece a causa de las lesiones. El hecho se conoció mediante un reporte a la central de radio. Los hechos y responsables son materia de investigación”, se resaltó puntualmente en el informe de las Alcaldía de Medellín.

Por otra parte, desde la Alcaldía de Medellín afirmaron en mismo informe que, este sábado 18 de abril, no se presentaron homicidios en esa ciudad.

Dos adultos mayores fueron hallados muertos en una casa de Bogotá

El 14 de marzo también se presentó una tragedia en el barrio Aures, en la localidad de Suba. Ese día, dos adultos mayores fueron asesinados al interior de su vivienda.

Se trató de Guillermo Alberto Anzola, de 72 años, y Gloria Isabel Guerrero, de 66, quienes fueron hallados sin vida en distintos espacios de la vivienda y con heridas ocasionadas con armas cortopunzantes.

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Habían pasado pocas horas de ese doble crimen en Bogotá, cuando salieron a la luz imágenes de una cámara de seguridad instalada a la entrada de la casa que captó a un hombre saliendo del lugar con el rostro cubierto.

Sobre este hecho en el que estaría relacionada una persona cercana a los dos adultos mayores, las autoridades siguen investigado para esclarecer todo.