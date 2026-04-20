Conozca cómo estará el clima en Medellín y Antioquia: esto dice el Ideam para el lunes 20 de abril

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) reveló el más reciente reporte sobre cómo estará el clima en Colombia durante el transcurso de este lunes, 20 de abril.

Ideam advierte aumento del riesgo de deslizamientos y condiciones hidrológicas en varias regiones del país

En el caso de la ciudad de Medellín, se espera que haya cielo mayormente nublado, con posibles lloviznas y lluvias ligeras al finalizar la mañana y la tarde.

Ya en horas de la noche, de acuerdo con el informe, se prevén probables precipitaciones entre ligeras y moderadas.

Por último, se indica que la temperatura máxima estimada será de 27 °C.

Imagen referencia del clima en Medellín. Foto: Getty Images

Para el departamento de Antioquia, según el Ideam, se espera una abundante nubosidad, lo que estará acompañado de lluvias moderadas a fuertes durante diferentes horas y en amplios sectores.

Esta misma situación se pronostica en otros departamentos como Santander, Norte de Santander, Cundinamarca, Boyacá, Huila y Tolima. Además, en Caldas y Risaralda no se descartan unas lluvias más puntuales.

En cuanto a las demás ciudades principales, este será el clima de acuerdo con la institución meteorológica:

Barranquilla: En gran parte de la jornada se estima cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 33 °C).

En gran parte de la jornada se estima cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco. (T. máx.: 33 °C). Bucaramanga: Se prevé cielo mayormente nublado, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas durante algunas horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 26 °C).

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Cali: Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias entre ligeras y moderadas al finalizar la tarde o durante algunas horas de la noche. (T. máx.: 31 °C).

Se estima cielo entre parcial y mayormente nublado, con probables lluvias entre ligeras y moderadas al finalizar la tarde o durante algunas horas de la noche. (T. máx.: 31 °C). Cartagena: Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco en gran parte de la jornada. (T. máx.: 32 °C).

Se prevé cielo entre ligera y parcialmente nublado, con predominio de tiempo seco en gran parte de la jornada. (T. máx.: 32 °C). Popayán: Se esperan condiciones mayormente nubladas, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas al finalizar la tarde y durante algunas horas de la noche. (T. máx.: 23 °C).

Se esperan condiciones mayormente nubladas, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas al finalizar la tarde y durante algunas horas de la noche. (T. máx.: 23 °C). Tunja: Se prevé cielo entre parcial y mayormente nublado, con posibles lluvias entre ligeras y moderadas durante algunas horas de la tarde y la noche. (T. máx.: 18 °C).

Imagen referencia de lluvias y tormentas eléctricas en Medellín. Foto: Getty Images/iStockphoto

Ante las probables lluvias, las autoridades han reiterado su llamado a los ciudadanos para que extremen las medidas de seguridad y se disminuya el riesgo de que se presente alguna tragedia.