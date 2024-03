Corte masivo de agua en Medellín: 54 mil hogares estarán sin el servicio en Semana Santa

Empresas Públicas de Medellín (EPM) anunció una interrupción masiva del servicio de acueducto para Semana Santa. La medida cobijará a algunos sectores de la capital de Antioquia y del municipio de Barbosa, en el Valle de Aburrá.

La medida está justificada con la sequía que golpea al embalse de Piedras Blancas, cuya capacidad de almacenamiento es menor al 32 por ciento. Es decir, se requiere cortar el flujo de agua potable para asegurar la oferta.

Esta política se aplicará entre el lunes 25 de marzo y el domingo 31 de marzo solo al cuatro por ciento del total de los usuarios de Empresas Públicas de Medellín, por lo que el resto de los clientes deberán hacer un uso racional.

Barrios sin agua en Barbosa

Grupo 1

Barrios: 30 de Mayo; Aguas Calientes; Barrios de Jesús; Buenos Aires; Centro; El Portón; El Progreso; Las Orquídeas; Leticia; Pepe Sierra 1; Pepe Sierra 2; Robles; Santa Mónica; Santiago de Los Caballeros.

Horarios: lunes 25 de marzo (1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente), martes 26 de marzo (1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente), miércoles 27 de marzo (1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente), jueves 28 de marzo (1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente), viernes 29 de marzo (1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente), sábado 30 de marzo (1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente) y domingo 31 de marzo (1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente).

Cortes de agua en Medellín. | Foto: 1: Getty. 2: Alcaldía de Medellín.

Barrios sin agua en Medellín

Grupo 2

Barrios: Versalles No. 2 (Sta. Elena); La Cruz (Sta. Elena); Oriente (Sta. Elena); Versalles No. 1; El Raizal; Carpinelo (Sta. Elena); San José La Cima No. 1 S.E.; La Avanzada (Sta. Elena); María Cano-Carambolas S.E.; San José La Cima No. 2 S.E.; La Salle; El Compromiso (Sta. Elena); La Esperanza No. 2 (Sta. Elena); Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II, Versalles II - Mirador.

Horario: lunes 25 de marzo (1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente), jueves 28 de marzo (1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente) y domingo 31 de marzo (1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente).

Grupo 3

Barrios: Bello Oriente, La Cruz parte alta, La Cruz parte baja, La Honda, Versalles II, Versalles II – Mirador.

Horario: lunes 25 de marzo (1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente), jueves 28 de marzo (1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente) y domingo 31 de marzo (1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente).

Grupo 4

Barrios: Enciso; Villa Hermosa; San Miguel; La Ladera; Manrique Oriental; La Mansión; Batallón Girardot; Manrique Central No. 2; El Pomar; Campo Valdes No. 2; Los Mangos; Las Granjas (Medellín); El Raizal; Santa Inés; Manrique Central No. 1.

Horario: martes 26 de marzo (1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente) y viernes 29 de marzo (1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente).

Panorámica de Medellín. | Foto: Cortesía: Alcaldía de Medellín.

Grupo 5

Barrios: Villa Hermosa; Manrique Oriental; El Raizal; Santa Inés; La Salle; Versalles No. 1; San José La Cima No. 2 S.E.; Las Granjas (Medellín); Oriente (Sta. Elena).

Horario: miércoles 27 de marzo (1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente) y sábado 30 de marzo (1:00 p.m. a 2:00 a.m. del día siguiente).