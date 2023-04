Cortes de agua en Medellín esta semana: 21 barrios estarán afectados

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que esta semana habrá interrupción en el servicio de acueducto en algunos sectores de la capital de Antioquia.

Durante la jornada se realizará el lavado de tanques de almacenamiento de agua, “con el propósito de prestar un servicio con calidad y para dar cumplimiento a la normativa”.

Entre las 9:00 p. m. del martes 18 de abril y las 3:00 a. m. del miércoles 19 de abril

De calle 64 hasta calle 67 entre carrera 117 y carrera 118.

Incluye a usuarios de estos sectores del corregimiento de San Cristóbal de Medellín: Monteclaro, Pajarito y Nazareth.

Miércoles 19 de abril, de 10:00 a. m. a 4:00 p. m.

De calle 68 hasta calle 72 entre carrera 25 y carrera 28.

De calle 72 hasta calle 81 entre carrera 24 y carrera 30.

De calle 81 hasta calle 85A entre carrera 24 y carrera 25C.

De calle 85B hasta calle 99A entre carrera 22AA y carrera 31BA.

De calle 99A hasta calle 107ED entre carrera 21B y carrera 28B.

Panorámica del Centro de Medellín - Foto: Guillermo Torres /Semana

Incluye a usuarios de estos sectores de Medellín: Versalles No. 2, La Cruz, Oriente, Versalles No. 1, El Raizal, Carpinelo, San José La Cima No. 1, La Avanzada, María Cano-Carambolas, San José La Cima No.2, La Salle, El Compromiso y La Esperanza No.2.

De calle 71AA hasta calle 71B entre carrera 22 hasta carrera 24.

De carrera 23C hasta carrera 24 entre calle 71B hasta calle 79C.

Carrera 23C entre calle 79C hasta calle 81B.

De calle 83B hasta calle 87 entre carrera 21D hasta carrera 22.

Panorámica del Centro de Medellín - Foto: Guillermo Torres /Semana

Incluye a usuarios de estos sectores de Medellín: Bello Oriente, La Cruz, La Honda y Versalles II.

“El lavado de tanques de almacenamiento de agua se debe efectuar dos veces al año, como lo indica el decreto relacionado con el sistema para la protección y el control de la calidad del agua para consumo humano, con el propósito de entregar un servicio con calidad a toda la comunidad”, aclaró EPM.

Por otro lado, el Tribunal Administrativo de Antioquia falló a favor de Empresas Públicas de Medellín por la demanda de nulidad y restablecimiento del derecho que interpuso contra la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales (Anla) por una millonaria multa que le impuso.

La determinación de primera instancia tiene relación con la sanción por irregularidades en la construcción de las obras del sistema auxiliar de desviación del proyecto de generación de energía de Hidroituango, ubicado sobre el río Cauca, en el norte del departamento.

Se declararon nulos los actos administrativos donde se obligó a la compañía de servicios públicos a cancelar una cifra cercana a los 6.855 millones de pesos por las faltas que cometió. Además, se ordenaron otras disposiciones a favor de Empresas Públicas.

Proyecto de generación de energía de Hidroituango. - Foto: david estrada larraneta

Así se resumió en un comunicado de prensa este viernes: “El fallo dispone que la Anla debe informar de esta sentencia a Corantioquia y a la Fiscalía General de la Nación y eliminar la inscripción de la sanción del Registro Único de Infractores Ambientales”.

Según el material probatorio que fue recaudo en medio de la disputa legal, el Tribunal Administrativo de Antioquia aseguró que la Autoridad Nacional de Licencias Ambientales no permitió que EPM realizara su debida defensa en el marco del procedimiento.

Empresas Públicas de Medellín. - Foto: DIEGO ANDRES ZULUAGA

Se tuvo presente que, cuando se adelantó la medida sancionatoria, no trasladó de manera oportuna las pruebas que decretó con posterioridad a la formulación de cargos. Bajo este escenario, no pudieron ser controvertidas adecuada por la organización paisa.

Esta decisión es de primera instancia y la Anla tiene la posibilidad de presentar recursos de apelación ante el Consejo de Estado para que revise la decisión en un segundo lugar, lo que tomará un tiempo de análisis y debate que promete alargar la resolución definitiva.