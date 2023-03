Cortes de agua en Medellín: recomendaciones para el millón de personas que no tendrán el servicio

Este domingo 12 de marzo no habrá agua potable en algunos sectores de Medellín, Sabaneta, La Estrella, Itagüí, Envigado y Bello. De acuerdo con los cálculos de EPM, más de un millón de personas se verán afectadas por las labores de mantenimiento.

Durante ese día, se realizarán trabajos subacuáticos en la torre de captación del embalse La Fe y trabajos técnicos en la planta de potabilización La Ayurá, estructuras que nutren el sistema de acueducto que circula por el Área Metropolitana del Valle de Aburrá.

“Estas intervenciones se cumplen dentro del proyecto de modernización de la planta de potabilización La Ayurá, donde se tratan diariamente 432 millones de litros de agua potable para consumo. Precisamente, estas obras preparan el sistema de acueducto para las próximas décadas”, justificó Empresas Públicas de Medellín.

La interrupción se hará de manera escalonada, con una duración promedio de 12 horas para los usuarios. En los siguientes horarios: 7:00 a.m. a 7:00 p.m.; 9:00 a.m. a 9:00 p.m.; 11:00 a.m. a 7:00 p.m.; de 11:00 a.m. a 11:00 p.m.; y de 3:00 p.m. a 11:00 p.m.

Aunque para unas familias de la subregión irá hasta el amanecer del lunes 13 de marzo. De los 359.617 usuarios que tendrán interrupción del servicio, 345.168 son clientes residenciales (96%) y 14.449 son clientes no residenciales (4%). EPM recomienda:

Guardar agua desde este viernes

Es necesario almacenar previamente el agua potable para las labores prioritarias durante el período de la interrupción. Si muchos usuarios lo hacen a última hora, es decir, el mismo domingo, pueden acelerar que los tanques de almacenamiento de agua potable se desocupen aceleradamente y tenga que adelantarse la hora del cierre.

Consultar si tendrá interrupción de acueducto

Los usuarios lo pueden hacer en la página web www.epm.com.co, la línea de atención al cliente (604) 44 44 115 o con Ema, el contacto digital de EPM, al WhatsApp 302 3000 115, con la pregunta: “¿voy a tener interrupción este fin de semana?”.

Es importante considerar que las interrupciones no son generalizadas por barrio o municipio y, en muchos casos, incluye solamente una zona de un barrio o municipio, como es el caso de Bello.

Atención de carrotanques

Durante el tiempo que dure la interrupción, EPM suministrará agua potable, sin costo para la comunidad, a través de 36 rutas de carrotanques, que cubrirán cinco zonas geográficas. De las rutas, 27 rutas serán para el sector residencial y nueve para clientes corporativos.

Consumo moderado al restablecer

El restablecimiento del servicio de acueducto para los 215.579 usuarios de Medellín, 73.797 de Itagüí, 37.514 de Sabaneta, 14.651 de Envigado, 13.645 de La Estrella y 4.431 de Bello se hará de manera escalonada, de acuerdo con los horarios anunciados.

EPM solicita que para cuando regrese el agua, mientras se estabiliza el servicio, el consumo sea moderado, para permitir que todo el sistema se normalice, los tanques de almacenamiento se llenen en su totalidad y pueda llegar el agua hasta los lugares más elevados del Valle de Aburrá que hacen parte de la zona de la interrupción.

Posible coloración agua

Es probable que cuando se restablezca el servicio de acueducto el agua esté turbia. Esto es normal y hace parte del proceso de estabilización de las redes. Esta situación no durará mucho tiempo. Sin embargo, se recomienda esperar a que el agua recupere sus condiciones habituales para consumirla y lavar prendas.

Si la persona todavía tiene agua almacena, no arrojar

Si al momento de restablecerse el servicio de acueducto aún se tiene agua almacenada, es importante no botarla. Se puede usar en labores de limpieza, lavado de baños o riego.