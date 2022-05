Crisis en Antioquia por el paro armado: 10 municipios están sin gas y otros cinco a punto de la escasez

Empresas Públicas de Medellín (EPM) informó que, por la situación de orden público que se presenta en algunas zonas de Antioquia, no ha sido posible el desplazamiento de los vehículos que transportan el gas con sistemas de Gas Natural Comprimido (GNC) y Gas Natural Licuado (GNL) hacia las estaciones descompresoras para el llenado de las líneas principales.

Por este hecho, 10 municipios del Urabá antioqueño y el oriente del departamento presentan desabastecimiento masivo, lo cual ha afectado a más de 5.000 familias.

Los municipios ya reportados con desabastecimiento son Apartadó (Urabá), Arboletes (Urabá), Carepa (Urabá), Chigorodó (Urabá), Entrerríos (Norte), Necoclí (Urabá), San Luis (Oriente), Turbo (Urabá), La Unión (Oriente) y San Pedro de Urabá.

A estos se le suman otros cinco donde se prevé una situación similar en el suministro de gas:

•Titiribí (Suroeste), que presentará ausencia del servicio a partir de las 7:30 p.m., aproximadamente.

• Abejorral (Oriente): presentará desabastecimiento aproximadamente a las 10:00 p.m.

• Tarso (Suroeste) y Corconá (Oriente): tendrán servicio de gas hasta las 11:00 p.m., aproximadamente.

• Sonsón (Oriente) tendrá suficiencia hasta las 7:00 a.m. del sábado 7 de mayo de 2022.

Estos tiempos de abastecimiento pueden ser mayores o menores de acuerdo con los consumos de gas que se presenten de manera individual en cada municipio.

“EPM presenta excusas a la comunidad por esta situación, ajena a su voluntad, y agradece su comprensión”, expresó la empresa.

El paro armado también tiene impacto en la prestación del servicio de energía, dado que los funcionarios y contratistas no pueden desplazarse a las zonas donde hay advertencias de las AUC. Esa condición tiene afectadas a las zonas de Urabá, Nordeste, Bajo Cauca y Occidente.

Recomendaciones

En caso de ausencia de gas en el hogar, la compañía sugiere:

- Cerrar las perillas de todos los gasodomésticos.

- Cerrar las válvulas de paso de los gasodomésticos.

- Cerrar la válvula de corte general en el centro de medición del inmueble.

Ante dudas o para conocer en tiempo real la condición de la prestación del servicio de gas y energía en algún municipio, se puede consultar a través de la línea de atención al cliente de EPM (6044444115) o en las redes sociales de Twitter y Facebook.

“El pueblo no tiene la culpa de la extradición de Otoniel”: sacerdote de Chigorodó por paro armado

El Clan del Golfo adelanta en varias regiones de Colombia un paro armado como consecuencia de la extradición de alias Otoniel, su principal capo. Hasta el mediodía iban más de 30 vehículos incinerados y decenas de municipios bajo amenaza del grupo armado.

El padre Jorge Weimar Orrego, quien vive en Chigorodó, Antioquia, el drama de las comunidades que permanecen en el encierro por temor a represalias de la banda criminal, habló con SEMANA sobre la crítica situación.

SEMANA: ¿Usted y su pueblo cómo están?

Jorge Orrego (J. O.): Es una situación tensa, no hay nadie en la calle, los servicios de transporte no se prestan, no hay servicio aéreo, no están transitando libremente los ciudadanos por las vías. Hay una amenaza sobre la ciudadanía.

SEMANA: Con este paro del Clan del Golfo, ¿hace cuánto ofreció la última misa?

J. O.: Anoche celebré eucaristía, espero no parar, al menos hasta que vea que no esté poniendo en peligro la integridad física de los feligreses.

SEMANA: ¿El problema es quién va a misa? Le pregunto porque la gente está asustada.

J. O.: En la noche de este jueves celebré eucaristía con seis personas que viven en torno al templo parroquial, unas señoras muy queridas y unos señores que residen alrededor de la iglesia.

SEMANA: Anoche celebró misa con seis personas, ¿hoy cree que llegue el mismo número de fieles? Difícil.

J. O.: Yo estoy esperando que lleguen los mismos, o más, pero la eucaristía así sea con una sola persona, se realiza. Recuerde que así la haga yo solo tiene efecto porque es la oración perfecta que Dios ha hecho para alabarlo, bendecirlo y glorificarlo.

SEMANA: Por último, padre, usted siempre ha profesado la religión en zonas donde se ha movido el Clan del Golfo y el propio Otoniel. ¿Qué tan grande es este grupo armado?

J. O.: No sabría decir qué tan grande es el grupo, pero es increíble que un solo grupo tenga tanto poder de generar miedo y temor entre la población.