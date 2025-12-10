Suscribirse

De urgencia, someten a cirugía al ciclista Santiago Botero en Medellín

El antioqueño fue campeón mundial y múltiple ganador de etapas del Tour de Francia y Vuelta a España, entre otras.

Redacción Semana
10 de diciembre de 2025, 3:50 p. m.
Santiago Botero, oro en contrarreloj. El corredor antioqueño vivió varios momentos de gloria a lo largo de su carrera, pero sin duda uno de los más recordados fue cuando ganó la contrarreloj individual masculina de los Campeonatos Mundiales de Ruta en 2002. En esa ocasión, recorrió 40,4 kilómetros en 48:08 minutos. Foto:JOEL SAGET / AFP
Para el ciclista colombiano Santiago Botero, de 53 años, pasar por los quirófanos se volvió casi que un paisaje.

Así le ha ocurrido en diferentes ocasiones en las que se ha caído de la bicicleta, sufriendo duras fracturas y lesiones que lo han obligado no solo a alejarse del caballito de acero, sino de las habituales transmisiones televisivas de las carreras más importantes del mundo en las que participa.

Por eso, la publicación de una fotografía con un sarcástico mensaje sorprendió este martes, 9 de diciembre, a sus seguidores.

“Casi paso invicto 2025 (sin cirugías)”, escribió en una fotografía que divulgó en redes sociales.

Santiago Botero, intervenido quirúrgicamente por una apendicitis.
“Molestia, abdomen bajo derecho = apendicitis”, agregó.

Santiago Botero
El deportista fue internado y sometido a una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital Pablo Tobón Uribe, ubicado en el occidente de Medellín, a quien agradeció en una nueva publicación.

“Todo salió bien, diagnóstico temprano e ir directo, sin rodeos, al lugar adecuado”, expresó, en mención a ese centro médico.

“Me tocó bajar el plato, la paila, sin bici unas semanas”, agregó.

Cabe recordar que el 21 de junio de 2021 Santiago Botero sufrió un accidente mientras practicaba ciclismo de montaña (MTB) que le produjo una ruptura de ligamento, por lo que fue sometido a una cirugía.

Ocho meses después, el 25 de enero de 2022, en horas de la mañana, el deportista sufrió otra aparatosa caída en Medellín que le dejó una fuerte lesión en una de las manos.

Botero, quien se encontraba entrenando en la vía Las Palmas, pisó con su bicicleta un charco de ACPM (aceite combustible) que lo hizo caer y sufrir fractura de mano.

Curiosamente, el corredor que fue campeón de contrarreloj en el año 2002 aseguró entonces que un ciclista “debe estar supremamente atento, sobre todo cuando se marcha en grupo, porque la visibilidad de los ciclistas que van de la segunda o tercera línea hacia atrás es mucho menor”, refiriéndose al caso del grave accidente de Egan Bernal.

De urgencia, someten a cirugía al ciclista Santiago Botero en Medellín

