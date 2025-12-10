De urgencia, someten a cirugía al ciclista Santiago Botero en Medellín

Para el ciclista colombiano Santiago Botero, de 53 años, pasar por los quirófanos se volvió casi que un paisaje.

Así le ha ocurrido en diferentes ocasiones en las que se ha caído de la bicicleta, sufriendo duras fracturas y lesiones que lo han obligado no solo a alejarse del caballito de acero, sino de las habituales transmisiones televisivas de las carreras más importantes del mundo en las que participa.

Por eso, la publicación de una fotografía con un sarcástico mensaje sorprendió este martes, 9 de diciembre, a sus seguidores.

“Casi paso invicto 2025 (sin cirugías)”, escribió en una fotografía que divulgó en redes sociales.

Santiago Botero, intervenido quirúrgicamente por una apendicitis. | Foto: @santiago.botero13

“Molestia, abdomen bajo derecho = apendicitis”, agregó.

El deportista fue internado y sometido a una intervención quirúrgica de urgencia en el Hospital Pablo Tobón Uribe, ubicado en el occidente de Medellín, a quien agradeció en una nueva publicación.

“Todo salió bien, diagnóstico temprano e ir directo, sin rodeos, al lugar adecuado”, expresó, en mención a ese centro médico.

“Me tocó bajar el plato, la paila, sin bici unas semanas”, agregó.

Cabe recordar que el 21 de junio de 2021 Santiago Botero sufrió un accidente mientras practicaba ciclismo de montaña (MTB) que le produjo una ruptura de ligamento, por lo que fue sometido a una cirugía.

Ocho meses después, el 25 de enero de 2022, en horas de la mañana, el deportista sufrió otra aparatosa caída en Medellín que le dejó una fuerte lesión en una de las manos.

Botero, quien se encontraba entrenando en la vía Las Palmas, pisó con su bicicleta un charco de ACPM (aceite combustible) que lo hizo caer y sufrir fractura de mano.