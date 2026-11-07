Defensoría del Pueblo advierte sobre escuelas de reclutamiento del Clan del Golfo en el Oriente antioqueño

La alerta 028 de la Defensoría del Pueblo, emitida el 26 de octubre, advierte sobre las graves consecuencias de la guerra que libran el Clan del Golfo y la banda El Mesa en la subregión del oriente antioqueño. El archivo advierte, entre otras cosas, de la instalación de escuelas de reclutamiento para engrosar sus filas.

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El documento de 95 páginas describe cómo esas dos organizaciones criminales se han batido a sangre y fuego por el control del cultivo y la venta de drogas, los corredores viales en zonas rurales donde mueven las sustancias ilícitas –cocaína y marihuana–, la extorsión al comercio y la explotación minera en ríos emblemáticos como Calderas, Melcocho y Samaná.

En Argelia, Antioquia, habrían instalado escuelas de reclutamiento e instrucción militar. Foto: The Washington Post via Getty Im

Según la agencia del Ministerio Público, esos dos grupos criminales, fortalecidos durante los procesos de diálogo de la paz total del anterior Gobierno, fueron tomando posiciones estratégicas en los últimos dos años en esa red que conecta a La Unión con La Ceja, El Carmen de Viboral, Sonsón y Abejorral, así como el sistema vial que conduce al Valle de Aburrá, donde está Medellín.

Las salidas hacia el departamento de Caldas, en el suroccidente, y el río Magdalena se convirtieron en puntos clave por donde mueven oro y droga, según expertos, hacia puertos importantes en Santa Marta, donde el Clan del Golfo tiene un fuerte control, y Buenaventura.

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Pero esa disputa ha costado vidas en esa zona de Antioquia a la que la violencia no ha querido soltar. El hecho que más dolor causó en la región ocurrió el 14 de octubre, hace apenas 24 días, cuando sicarios le arrebataron la vida en El Carmen de Viboral a Agustín, un niño de 13 años que, según las autoridades, fue instrumentalizado para mover estupefacientes. De hecho, en su maletín, encontraron una sustancia ilícita, el objetivo de los criminales.

Ese episodio, repudiado por el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, quien ofreció 200 millones de pesos por los responsables, es solo la punta del iceberg de una confrontación que ya SEMANA había descrito en mayo y por la cual alertó la Defensoría.

Agustín, de 13 años, fue asesinado en El Carmen de Viboral tras ser instrumentalizado por criminales. Foto: FOTOs: getty images

La entidad defensora describió que la banda El Mesa, liderada por Gustavo Adolfo Pérez Peña, alias El Montañero, mantiene una presencia intermitente “a través de integrantes que se mimetizan entre la población civil en las franjas limítrofes de los municipios de La Unión y El Carmen de Viboral, así como en el corredor que conecta a Abejorral con Santa Bárbara, en el suroeste antioqueño, y una presencia más sostenida en el corregimiento de Los Medios, municipio de Sonsón, en una zona colindante con los municipios de Aguadas y Pácora, en el departamento de Caldas”.

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Por su parte, el Clan del Golfo ha apostado por un control territorial más amplio. “El Frente Gener Morales del EGC (Ejército Gaitanista de Colombia) mantiene un accionar constante en los corredores de movilidad que atraviesan los municipios de La Unión, Abejorral, El Carmen de Viboral, Sonsón, Argelia y Nariño”, expresó la Defensoría del Pueblo.

Cita la entidad que en el marco de la elección de dignatarios de las Juntas de Acción Comunal el 26 de abril se conoció una orden del Clan del Golfo para participar en la conformación de ellas en los municipios en disputa.

A esa intención de controlar las Juntas se suman los patrullajes y desplazamientos de delincuentes vestidos de camuflado, con armas largas y brazaletes con insignias del EGC, en campos y ríos como el Buey, Arma, Melcocho y Santo Domingo.

El Clan del Golfo y El Mesa se disputan rutas del narcotráfico y zonas de minería ilegal. Foto: FOTO: SUMINISTRADAS A SEMANA-API

Sin embargo, uno de los hechos que más ha llamado la atención de las autoridades y ha preocupado a los personeros y lugareños es la instalación de escuelas de reclutamiento, instrucción política y militar a campesinos en la vereda Guadualito, en Argelia.

De acuerdo con la Defensoría, esa zona, ubicada a unos 150 kilómetros de Medellín y apenas a unos cuantos del límite con el departamento de Caldas, recobra una “especial relevancia (...) debido a su condición de zona de retaguardia y a la instalación de campamentos y espacios de instrucción militar e ideológica atribuida al EGC”.

SEMANA intentó comunicarse con el alcalde y la Personería de Argelia para conocer más sobre la gravedad de lo denunciado por la Defensoría del Pueblo, pero no fue posible.

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Sí logró hablar con habitantes de otras poblaciones mencionadas por la Defensoría, como Puerto Venus, en Nariño, un territorio afectado históricamente por la presencia de grupos armados, como las extintas Farc, y de donde es Javier Cadavid, el comerciante que pagó 12 años de cárcel al ser falsamente señalado de cobrar extorsiones para ese grupo armado.

La fuente, de manera anónima, relató que en el corregimiento de Puerto Venus y en sus 11 veredas no han tenido presencia de esos grupos armados recientemente, a pesar de ser un destino con un alto potencial turístico gracias a sus atractivas aguas termales.

Entre 2020 y 2025 fueron asesinadas 419 personas en seis municipios del oriente antioqueño. Foto: The Washington Post via Getty Im

Situación diferente a la que, dijo, se vive en la vereda Santa Rosa, en el corregimiento Florencia, sobre el río Samaná, donde la minería ilegal no solo está destruyendo los ecosistemas, sino que es el lugar donde el Clan del Golfo ha logrado asentarse para llenar sus bolsillos a costa del oro que extraen de ese afluente.

“Por la zona de El Uvital también hay mucha minería, pero es muy complejo denunciar porque maquinaria que quitan, maquinaria que es reemplazada. O, por ejemplo, si alguien denuncia la bulla en una cantina, el cantinero se da cuenta de quién habló y es casi una sentencia de muerte”, relató.

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Según la Defensoría, entre 2020 y 2025, en Argelia, Abejorral, La Unión, Nariño, Sonsón y El Carmen de Viboral fueron asesinadas 419 personas. Este último municipio, con 127 casos, puso la cuota más alta.

Omar Darío García, el personero de esa población, comentó que ser incluidos en la alerta de la Defensoría los tomó por sorpresa: “En el municipio no hay ni adoctrinamiento ni escuelas de reclutamiento. Con el alcalde se hará una solicitud a la Defensoría para que haga algunas rectificaciones. Esta alerta lo que hizo fue estigmatizar al municipio. Nunca habíamos recibido una información de este talante”.

La Defensoría advierte sobre el reclutamiento y la instrumentalización de menores en medio de la guerra criminal. Foto: LEÓN DARÍO PELÁEZ-SEMANA

No obstante, admitió que en El Carmen de Viboral las confrontaciones de esas dos organizaciones delincuenciales están haciendo pagar a sus jóvenes un alto costo.

El secretario de Seguridad de Antioquia, el general (r) de la Policía Luis Eduardo Martínez, manifestó que el choque entre esas dos estructuras ilegales es una problemática similar a la que sufren habitantes del suroeste, el occidente, el nordeste y el Bajo Cauca, aunque “con unas connotaciones diferentes”.

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El funcionario destacó que, gracias a las acciones de la fuerza pública, han logrado dar golpes certeros al corazón de esas estructuras. “Ustedes conocen los diferentes golpes que la fuerza pública en el territorio está dando precisamente para garantizarle a la comunidad seguridad y tranquilidad. Anoche nomás o en la madrugada (el jueves), el Ejército y la Policía capturaron a unos integrantes del Clan del Golfo, recuperaron a un menor de edad que había sido reclutado por esta estructura, rescataron a una menor que había sido secuestrada e incautaron un número importante de armas de fuego”.

Recientemente, también se conoció un informe sobre derechos humanos en el que organizaciones como el IPC, Conciudadanía, Vamos Mujer y otras concluyeron que el oriente antioqueño atraviesa “un nuevo ciclo de agravamiento de la violencia”. El documento, de 49 páginas, destacó que entre 2020 y 2025 hubo un incremento sostenido de los homicidios, “un aumento del 56,9 por ciento en el desplazamiento forzado y una mayor recurrencia y letalidad de las masacres”.