Desmantelan un ‘deshuesadero’ de carros en Medellín que operaba como un supuesto parqueadero

En Medellín, las autoridades desmantelaron un “deshuesadero” de carros en el sector Prado, en el centro de la capital antioqueña. Allí, se extraían las partes de los autos y repuestos robados para comercializarlos ilegalmente.

No era un parqueadero, era un deshuesadero de carros robados en Bogotá: uno de los vehículos hurtados fue clave en el operativo

La Alcaldía de Medellín informó que, con la participación conjunta de la Policía Nacional, también capturaron a un hombre de 23 años, lograron recuperar dos vehículos reportados como robados un par de horas antes del operativo y procedieron con la incautación de autopartes y herramientas que se usaban para desarmar los carros.

El hombre detenido fue entregado a la Fiscalía General de la Nación, señalado del delito de receptación. Al tiempo, “continúan las investigaciones para identificar a otros integrantes de esta red y se mantienen los operativos en diferentes puntos de la ciudad“, determinó la administración.

Las autoridades hallaron varios carros robados. Foto: Tomada de Alcaldía de Medellín

“La investigación, enmarcada en la lucha contra las estructuras dedicadas al hurto de vehículos, se activó luego de reportes ciudadanos, lo que permitió a los visualizadores del sistema 123 hacer la trazabilidad en tiempo real, mediante cámaras de videovigilancia y tecnología LPR para el reconocimiento de placas“, detalló la Alcaldía en un comunicado oficial al respecto.

“El seguimiento evidenció el recorrido de los automotores desde sectores como Los Alpes, en Belén, y Laureles hasta una bodega que operaba bajo fachada de parqueadero“, agregó la información de la administración distrital en su página web.

Dentro del supuesto parqueadero, las autoridades hallaron carros desarmados, piezas mecánicas y equipos industriales. Se ha identificado que los presuntos criminales suelen ocultar las actividades ilícitas bajo aparentes negocios legales.

Las autoridades capturaron a un presunto implicado. Foto: Tomada de Alcaldía de Medellín

“Las verificaciones permitieron establecer que los carros recuperados tenían placas alteradas y reportes activos por hurto. Además, por la cantidad de autopartes hallada, se estima que en esta bodega ilegal habrían sido despiezados más de 20 automotores, lo que confirma la operación de una red criminal estructurada“, amplió la Alcaldía en su informe.

“Seguimos golpeando de manera directa las rentas criminales asociadas al hurto de automotores. Aquí hay inteligencia, tecnología y articulación efectiva con la Policía Nacional, para ubicar estos puntos ilegales y llevar a los responsables ante la justicia”, aseguró el secretario de Seguridad y Convivencia, Manuel Villa Mejía, según el comunicado.

La Alcaldía también determinó que el hurto de carros ha disminuido un 22 % en este año. Las comunas como Guayabal, Doce de Octubre, San Cristóbal, Castillas y Belén demostraron la mayor reducción de este crimen en los primeros tres meses del año.