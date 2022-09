Disparos y escopolamina: camioneros fueron víctimas de los ilegales en Antioquia

Un nuevo hecho delictivo sacudió la seguridad en el suroeste antioqueño: en tres escenarios diferentes, tres transportadores de carga pesada fueron atacados mientras cumplían con sus operaciones en las carreteras de esta subregión. En la noche del 20 de septiembre y la madrugada de este miércoles fueron agredidos por hombres que estaban armados.

El primer incidente tuvo lugar en la zona rural que conduce del municipio de Bolombolo hacia Concordia. Mientras una de las víctimas manejaba por el sector conocido como La Primavera, fue sorprendido por un grupo de hombres que lo intimidó con pistolas. Ante esta violenta escena, tomó la decisión de acelerar el automotor.

Mientras escapaba del lugar para evitar quedar atrapado en la red que instalaron los delincuentes, recibió disparos, una bala lo lastimó en uno de los brazos y colisionó contra una finca. De acuerdo con el reporte de las autoridades locales, él fue trasladado hasta el centro médico de Concordia, donde le brindaron los primeros auxilios.

Tuvieron que pasar más de 60 minutos para que se reportara otro caso en la misma población, pero en los límites con Betulia. Un trabajador de la empresa Sotraur fue abordado bajo las mismas condiciones. Sin embargo, los desconocidos le suministraron escopolamina y lo despidieron con varios disparos que quedaron marcados en el automotor.

Horas más tarde circuló en las redes sociales de Concordia una información en la que advertían sobre la presunta desaparición de un camionero. Él también cayó en las manos de los criminales. Cuando le apuntaron con las armas de fuego, este hombre abandonó el vehículo y se escondió en un cafetal del sector hasta que salió el sol.

El alcalde de Concordia, Carlos Quijano, aseguró que las tres personas que fueron atacadas se encuentran fueron de peligro tras la atención que recibieron en el centro hospitalario del pueblo. Mientras que las autoridades tratan de establecer a los responsables de este crimen que amenaza la tranquilidad del suroeste antioqueño.

“Con las fuerzas del Estado venimos haciendo toda la investigación para esclarecer los hechos. Estos aún son materia de investigación. La Fuerza Pública ya se desplegó en la zona y los heridos fueron atendidos en el hospital de Concordia”, dijo el mandatario local de este pueblo que ha sido azotado por las extorsiones tras el buen tiempo de las cosechas de café.

Aunque no hay una conclusión sobre quiénes están detrás de esta situación, los habitantes de las veredas tienen claro que un grupo armado prohibió la circulación de vehículos durante las horas de la noche y los disparos que lanzaron esta semana serían un ultimátum para que no incumplan las reglas de juego que establecieron. En esta subregión delinque el Clan del Golfo.

“Lo que dicen los señores que salieron ayer en la noche es que no quieren ver carros por la noche en el camino, porque no van a responder por nada, ni por los carros ni por la vida de los que vamos manejando. Que, si alguna cosa, que más bien andemos de madrugada pero que en la noche no nos quieren ver más en las carreteras”, señaló una de las víctimas.

Ahora bien, los gremios de los conductores en Antioquia le pidieron al Gobierno departamental que refuerce la vigilancia en estos sectores, a razón de que sí han evidenciado amenazas, como quedó en evidencia en medio del paro armado que impulsaron las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AGC) en el primer semestre del año.

Este hecho toma relevancia en esta temporada, porque en los municipios donde se presentaron los delitos está por iniciar la cosecha cafetera, donde se esperan mover más de 1,4 millones de sacos del producto. Eso representa un flujo más intenso de vehículos de carga por las carreteras de la subregión del suroeste antioqueño.