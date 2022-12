Dura elección de la mesa directiva en el Concejo de Medellín; este es su nuevo presidente

La nueva elección de la mesa directiva del Concejo de Medellín estuvo llena de acusaciones, peleas y muy turbulenta. Sin embargo, luego de una jornada de votaciones, el liberal Fabio Rivera fue elegido como el nuevo presidente del Concejo, quien obtuvo 11 votos a favor, seguido de Simón Pérez.

Por el concejal Fabio Rivera votaron los concejales: Lucas Cañas, Luis Carlos Hernández, Aura Marleny Arcila, Fabio Rivera, Juan Felipe Betancur, Carlos Mario Romero, Jaime Cuartas, Juan Jiménez, Babinton Flórez, Lina García y Nataly Vélez. Por Simón Pérez, votaron: Julio González, Luis Bernardo Vélez, Daniel Duque, Simón Pérez, Leticia Orrego, Claudia Ramírez, Carlos Ríos, Alfredo Ramos y Sebastián López.

Uno de los enfrentamientos más fuertes fue entre la concejala Dora Saldarriaga y Luis Bernardo Vélez, debido a una ola de críticas porque no votó por el candidato de oposición, Simón Pérez, sino que se postuló y votó por sí misma.

El concejal Luis Bernardo Vélez le dijo a la corporada: “Usted nunca hizo campaña para la presidencia, deje de estar alcahueteando a este gobierno. Hoy la discusión es quién está con el gobierno o contra él”.

La concejala respondió de manera contundente a las bajezas del concejal Luis Bernardo, afirmando que “no tiene el carácter moral”, “¿por qué te molesta? ¿porque no me uní con el CD (Centro Democrático), ¿eso te molesta?”.

El corporado continuaba gesticulando y expresándose desde su curul diciendo que la concejala era una “vendida” y que “quién sabe qué le habrán dado”, razón por la que Dora Saldarriaga le exigió retractarse: “A mí no me venga a decir que tengo un solo contrato en la administración, a mí me respeta, y tendría muchas cosas que decirte por este micrófono, pero soy una señora y no te las voy a decir y quien considere que yo tengo contratos, cargos, lo que sea, les invito a que hagan un listado con nombre, contrato, para que podamos incluso ir a los asuntos judiciales y pues bueno, se demostrará entonces en los estrados”.

No es la primera vez que la concejala Dora Saldarriaga sufre de violencia política y violencia de género en el Concejo. El concejal Julio González del Centro Democrático también ha arremetido contra la concejala y otras concejalas en diferentes ocasiones.

Luego las discusiones pasaron a Twitter, en que Saldarriaga afirmó que Vélez y Daniel Duque la acusan de no hacer oposición. “Lo que pasa es que ellos quieren la oposición de ellos, la que construye mayorías con la ultraderecha”, sostuvo.

Posteriormente, Duque le respondió. “No se trata de lo que yo diga, es lo que ocurrió: la coalición de Quintero te eligió vicepresidenta. Asume las consecuencias de tus actos. Siempre he apoyado con contundencia todas tus iniciativas, curioso que en medio de tu victoria, vengas con señalamientos contra mí”.

Después, con la ausencia del Centro Democratico, se votó la vicepresidencia segunda, siendo Dora Saldarriaga la única candidata, quien ganó con 12 votos. En la vicepresidencia ganó, con 11 votos Juan Felipe Betancur, seguido por Leticia Orrego con nueve votos.

