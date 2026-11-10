Una comunicación interceptada por el Ejército Nacional terminó revelando un peligroso plan para transportar explosivos en animales de carga por las zonas rurales de Antioquía.

Dos mulas llevaban 100 artefactos explosivos improvisados, entre otros materiales, cuando fueron ubicadas por las tropas en el municipio de Anorí, en el Nordeste antioqueño.

El procedimiento permitió retirar el cargamento y poner a salvo a los animales que quedaron bajo protección después de que los hombres armados huyeran durante un enfrentamiento con los uniformados.

Ejército arrebató a un menor de las garras de las disidencias de Iván Mordisco en el Cauca y tuvo que proteger a su familia

La llamada que permitió descubrir el plan

El caso se conoció el lunes 9 de noviembre de 2026, luego de que unidades de inteligencia técnica detectaran comunicaciones de presuntos integrantes del frente Capitán Mauricio del Ejército de Liberación Nacional (ELN).

En uno de los audios interceptados se escucha a un hombre dar instrucciones para utilizar varias mulas y camuflar la carga entre los elementos que habitualmente transportan los campesinos.

La intención era que los animales pasaran inadvertidos durante sus recorridos por los caminos rurales.

En la conversación, uno de los interlocutores incluso advierte que las mulas no serían revisadas porque en esa zona es habitual verlas movilizando productos y mercancías.

“Tanta mula que pasa por ahí no las van a esculcar”, se escucha decir en uno de los apartes de la grabación conocida por las autoridades.

La comunicación permitió orientar las labores de inteligencia hacia la vereda La Tirana, en jurisdicción de Anorí, donde se desplegó un dispositivo militar para ubicar a los responsables y evitar que el material llegara a su destino.

Una llamada interceptada por el ejército permitió frenar el ataque del ELN Foto: Composición Semana/ Redes sociales- API

¿Qué llevaban las mulas?

La inspección de la carga permitió establecer la dimensión del material que estaba siendo transportado por los animales.

El balance entregado por el Ejército incluyó 100 dispositivos explosivos improvisados que, por sus características, se asemejan a minas antipersonal.

También fueron encontrados:

50 kilogramos de explosivo ANFO.

40 kilogramos de pólvora negra, según el comunicado oficial.

20 metros de mecha de seguridad.

Cableado, jeringas y elementos de PVC.

Estos materiales pueden utilizarse en la fabricación y activación de artefactos explosivos improvisados.

El hallazgo obligó a los uniformados a aplicar protocolos especiales de seguridad para revisar los costales y recipientes que llevaban las mulas.

La cantidad de elementos y la presencia de minas representaban un riesgo para quienes se encontraban en el lugar.

Uno de los detalles que llamó la atención durante la operación fue el origen de las dos mulas.

Según información entregada por el Ejército, los animales habrían sido robados previamente a un campesino y posteriormente utilizados por los integrantes del grupo armado para movilizar los explosivos.

El uso de estos semovientes buscaba aprovechar una práctica habitual en las zonas rurales de Antioquia: el transporte de productos y mercancías a lomo de mula.

Ejércitos de Estados Unidos y Colombia hacen ejercicios de asalto aéreo conjunto en Tolemaida

De esta manera, los responsables pretendían mezclar el cargamento peligroso con las actividades cotidianas de los habitantes y reducir las posibilidades de que las autoridades sospecharan de su movilización.

Después del operativo, las dos mulas quedaron bajo protección y fueron trasladadas a un centro de bienestar animal.