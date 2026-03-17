El fuerte reclamo de 70 alcaldes antioqueños tras señalamiento de Iván Cepeda: “Nos van a robar lo que hemos construido”

Un bloque de 70 alcaldes de Antioquia, junto al gobernador Andrés Julián Rendón Cardona, emitió este martes un pronunciamiento conjunto en el que rechazaron lo que califican como ataques a la dignidad del departamento, en medio de tensiones por la minga indígena instalada en el sector de La Alpujarra, en Medellín, y el paro minero en el Bajo Cauca.

Cabe recordar que el candidato Iván Cepeda calificó a ese departamento como la “cuna del paramilitarismo y del terrorismo de Estado”.

Desde la capital antioqueña, los mandatarios locales enviaron un mensaje de unidad y defensa institucional. “Antioquia no se deja deslegitimar ni arrinconar. No respondemos con estridencias; respondemos con firmeza. No entramos en la lógica del agravio, pero tampoco podemos permitir que se normalice”, afirmó el gobernador, quien estuvo acompañado por representantes de las nueve subregiones.

Indígenas bloquean centro administrativo La Alpujarra en Medellín. Federico Gutierrez Iván Cepeda Foto: SEMANA

Rendón sostuvo que la defensa del territorio trasciende coyunturas políticas. “Antioquia no pide trato preferencial, pero tampoco acepta un trato injusto. Cuando defendemos lo que somos, lo hacemos desde la responsabilidad histórica de una región determinante en el país. Ni los violentos en armas ilegales, ni los violentos desde la legalidad, nos van a robar lo que hemos construido”, señaló.

El mandatario también advirtió que los cuestionamientos al departamento afectan directamente a su población. “Cuando se ataca a Antioquia no se está cuestionando un gobierno, se está desconociendo a millones de ciudadanos que todos los días sostienen este país con su esfuerzo. Gobernar también es cuidar la dignidad de la gente”, expresó.

Por su parte, el alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez Zuluaga, cuestionó los intereses detrás de la minga indígena que permanece en el centro administrativo de la ciudad. “Antioquia ha sido el muro de contención contra el comunismo en Colombia y seguiremos resistiendo. Aquí vamos a defender a Antioquia y vamos a defender a Colombia”, manifestó.

En el mismo sentido, varios alcaldes respaldaron la postura del gobernador y resaltaron la identidad del departamento. La alcaldesa de Concordia, Alexandra Herrera, indicó que “no se puede estigmatizar a los antioqueños por momentos difíciles”, y agregó que el territorio “ha sabido salir adelante y hoy es digno de mostrar ante el mundo”.

A su turno, la alcaldesa de Liborina, Nancy Amparo Avendaño, afirmó que el departamento representa “una sociedad comprometida con el desarrollo, que defiende la institucionalidad y la democracia”, y reiteró que continuarán trabajando “con resiliencia y compromiso por cada uno de los territorios”.

Durante el encuentro, los mandatarios destacaron el papel de Antioquia en el desarrollo económico del país, su proceso de industrialización, la infraestructura y la vocación de trabajo de su población, como elementos clave para responder a las críticas y coyunturas actuales.