El pasado del coronel (r) capturado en un robo: trabajó en la Alcaldía de Medellín

SEMANA reportó que el 7 de abril fue detenido en Córdoba un coronel retirado de la Policía sorprendido en un robo junto a dos personas más. Con el paso de las horas, se han conocido nuevos detalles y uno de ellos ha llamado la atención de la justicia, pues se confirmó que el implicado pasó por la Secretaría de Seguridad de Medellín.

Se trata de Wilfer Monsalve Meneses, quien trabajó por última vez en esa institución en 2021 en el departamento de Bolívar en el grado de teniente coronel. De acuerdo con el expediente, él y sus compañeros, mediante amenazas, ingresaron a una finca y amordazaron a los residentes.

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Al parecer, en el acto delincuencial no solo participaron estas tres personas. La información preliminar advierte que se trataría de una estructura criminal, cuyos otros integrantes lograron escapar cuando las autoridades se aproximaban a la residencia. Ellos lograron robarse una motocicleta y 9 millones de pesos en efectivo.

El coronel en mención trabajó en la Alcaldía de Medellín entre enero y diciembre de 2023, en la administración de Daniel Quintero. De acuerdo con documentos oficiales a los que accedió SEMANA, él estuvo vinculado a la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana.

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Fueron varias sus tareas: “Implementar y ejecutar los planes de acción de la Secretaría de Seguridad con el talento humano del equipo operativo; planificar, gestionar y articular a través de los comités locales de gobierno el desarrollo, implementación y evaluación de acciones tendientes a fortalecer y mejorar la seguridad en el territorio”.

Frente a las investigaciones, las autoridades contaron que el coronel tiene un reporte en el sistema penal oral acusatorio por violencia intrafamiliar, reportado en Cartagena. Sus acompañantes tienen antecedentes por fabricación, tráfico y porte de armas de uso privativo de las fuerzas armadas y concierto para delinquir, en hechos informados en Medellín.