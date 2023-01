En Antioquia investigan la desaparición de una joven y su hijo de dos años

La Personería del municipio de El Bagre, Antioquia, le solicitó a la Fiscalía General de la Nación la activación de la búsqueda urgente para dar con el paradero de una mujer y su hijo de dos años que habrían sido retenidos en la zona rural del Bajo Cauca.

En la petición se le sugiere al ente de acusación que haga los esfuerzos que sean necesarios “con el fin de ubicar a las personas que se presumen como desaparecidas, ya sea viva o fallecida llevando a cabo todas las diligencias necesarias a la ubicación”.

De acuerdo con la información que emitió el Ministerio Público, se trata de una joven de 22 años con discapacidad cognitiva, identificada como Ana Lucía Atencia Chamorro, y su pequeño hijo de dos años, Luis Damián Berona Atencia, ambos oriundos de El Bagre.

Al parecer, ambos habrían sido retenidos por un sujeto desconocido que llegó a la residencia ubicada en la vereda Matanza. Él habría obligado a la mujer a acompañarlo junto a su bebé. Aunque esta versión está siendo materia de estudio por las autoridades.

El Bagre, Antioquia. - Foto: Personería de El Bagre.

Ella es de contextura delgada, estatura baja y tez trigueña. Con base en los detalles que reveló la Personería, ella es ama de casa y vive en unión libre con otra persona. Mientras que el niño comparte las mismas características físicas de su progenitora.

Desde el Bajo Cauca antioqueño se pidió que en este proceso de investigación se involucren a todas las entidades que tengan relación con el registro de personas dadas por desaparecidas o cadáveres sin identificar, pues no se descarta el fallecimiento de ambos.

En esta subregión hay zozobra por esta denuncia por la presencia de los actores armados y el antecedente de los secuestros simples. En el radar de las autoridades judiciales aparece el Clan del Golfo, Los Caparros y Ejército de Liberación Nacional (ELN).

Además de este incidente, se confirmó el hallazgo del cadáver de una mujer que estaba flotando en las aguas del río Nechí. Al parecer, la víctima sería una persona que fue reportada como desaparecida desde el pasado 4 de enero en este mismo pueblo.

La pérdida se habría dado después de tener una discusión en un establecimiento público de El Bagre. Las autoridades están tratando de unir el rompecabezas para dar con la identidad de la mujer, situación que tiene en conmoción a los habitantes.

Río Nechí, jurisdicción del municipio de El Bagre, Antioquia. - Foto: Juan Diego Mercado.

De igual manera, las autoridades en el departamento de Antioquia están investigando la presunta desaparición de un hombre que estaba prestando el servicio militar en la Cuarta Brigada y no volvió a ponerse el uniforme, luego de atacar con un arma blanca a un superior.

Alejandro Gómez Lacharme no se volvió a reportar con su familia ni con el Ejército Nacional desde el pasado 27 de septiembre de 2022, cuando le otorgaron un permiso para visitar a sus allegados en el municipio de Caucasia, ubicado en la subregión del Bajo Cauca.

Antes de disfrutar del beneficio rutinario que se extendió por diez días, habría insistido en la necesidad de descansar porque estaba “agotado y aburrido” de estar en las filas de la institución en esta región del país, así se lo hizo saber al comandante de la unidad.

Imagen de referencia. Ataque del Clan del Golfo contra militares de la Cuarta Brigada. - Foto: Ejército Nacional.

Su madre fue la primera en ser advertida del inusual incidente. Por medio de una llamada le notificaron que su hijo no cumplió con las reglas del juego porque no se presentó en la institución. De igual manera, le preguntaron si había ocurrido una emergencia.

Ella respondió que no tenía conocimiento del caso. En medio de la incertidumbre que la invadió por desconocer el paradero del joven, al otro lado del teléfono le anticiparon las consecuencias legales que podría enfrentar por no volver a ponerse el uniforme. Desde entonces, no se sabe nada.