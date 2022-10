En video: en menos de un minuto un hombre se tomó un litro de aguardiente, tuvo que ir al hospital

Un joven llegó al servicio de urgencias de un centro médico de la capital de Antioquia luego de haber consumido una botella completa de aguardiente. Si bien el caso no pasó a mayores, en las redes ha tomado fuerza la escena porque quedó registrado en un video.

Las imágenes detallan el momento exacto cuando el hombre consume el licor ante la mirada de sus amigos, pues el hecho habría sido producto de un reto que acordaron los asistentes de una fiesta, según el relato de las personas que estuvieron presentes.

El protagonista estaba sentado sobre una silla y con las manos sostenía la botella de vidrio. No cerró la boca ni un segundo para tratar de evacuar tranquilamente el líquido. En un fragmento de la grabación se ve cómo zarandea el embace para terminar rápido con el compromiso que le asignaron.

Cuando estaba cumpliendo la tarea, los compañeros sostenían un celular para dar cuenta a los curiosos del triunfo que alcanzó. Si bien en las imágenes no se ven los momentos finales, la persona que divulgó el material aseguró que terminó con el litro de aguardiente.

“Se la goleó” y “un solo sorbo nada más”; “ganó, ganó”; “quedó más emborrachado”, se les escuchó decir a las personas que lo vieron consumir en instantes esa cantidad de licor. Luego de eso, el joven terminó en un hospital de la ciudad por la intoxicación.

Esta situación ha generado todo tipo de reacciones en las redes sociales. Varios usuarios califican con optimismo el cumplimiento del reto, pero la gran mayoría muestra reparos con el comportamiento del protagonista dado que su integridad física estuvo en riesgo.

“De suerte no se murió. Ha habido muchos casos que mueren con exceso de alcohol”, sugirió una persona que observó el video que compartió el portal digital ciudadano de Denuncias Antioquia.

Otro caso

El caso de un hombre identificado como Diego Trujillo sigue en boca de todos en redes sociales, justamente después de haber participado en un reto de un influencer caleño, quien habría ofrecido la suma de cinco millones de pesos a quien ingiriera gran cantidad de alcohol.

Sin embargo, el desafío habría salido bastante mal, puesto que el hombre terminó en una clínica de Cali tras haber cumplido con el reto. Se conoció que quedó en mal estado y debió ser llevado a urgencias.

Cada una de las copas estaba sobre billetes de distintas denominaciones. En las imágenes se aprecia al que sería el joven que va ingiriendo copa tras copa, en medio de aplausos, grupos y voces de ‘Sí se puede’.

Aunque inicialmente se había dicho que Trujillo había perdido la vida, al enterarse de lo que se estaba presumiendo, allegados al ciudadano decidieron mostrar en redes que se encontraba en observación y consciente, recuperándose satisfactoriamente. Después se mostró de pie en un video en el que asegura que ya se encuentra bien de salud.

“Cometí un error, a mí nadie me obligó a que me tomara esas 30 copas, yo quise participar. Me las tomé porque yo quise. Estuve en coma tres días, pero aquí estoy otra vez. Dios me dio una segunda oportunidad”, dijo Diego Trujillo.

Sobre el hecho, no dudó en pronunciarse el alcalde de Cali, Jorge Iván Ospina Gómez, quien dijo que el acto fue “una equivocación”.

“Así que si un influencer, instagrammer, tiktoker o cualquier gestor digital me reta a atentar contra mi vida, a consumir sin proporción o a tirarme por un edificio, ¿corro a hacerlo por unos likes? No me crean tan ingenuo e irresponsable. ¡Tomar licor sin límite, mata de verdad!”, señaló.

Por su parte, el influencer que propició el reto, más conocido en redes como ‘El negro está claro’, se pronunció al respecto, dijo que se declara “culpable”.