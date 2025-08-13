Suscribirse

Medellín

Este es el perfil del peligroso hincha del Sao Paulo capturado por los desmanes en el estadio Atanasio Girardot ante Atlético Nacional

Las autoridades pedirán que no se le permita un nuevo ingreso a Colombia.

Redacción Semana
14 de agosto de 2025, 2:09 a. m.
Allan Aquino de Souza, hincha del Sao Paulo detenido en Medellín.
Allan Aquino de Souza, el hincha del Sao Paulo detenido en Medellín. | Foto: Manuel Villa Mejía, secretario de Seguridad de Medellín /@ManuelVillaMe

Los hinchas que fueron al estadio Atanasio Girardot la noche del martes, para ver a Atlético Nacional frente a Sao Paulo, uno de los gigantes del continente, se quedaron con algo más que el buen fútbol mostrado por los locales.

En sus retinas aún están los desórdenes provocados por los hinchas violentos que estaban en la tribuna norte del estadio paisa.

De acuerdo con las imágenes, un grupo de la hinchada de Nacional protagonizó un enfrentamiento en una de las tribunas con integrantes de la Torcida Tricolor Independente que sigue al paulista.

Aunque a través de videos de medios brasileros evidenciaron la gravedad de la situación, al señalar que “los hinchas del Atlético Nacional invadieron la sección reservada para los hinchas del São Paulo”, otra cosa cree el secretario de Seguridad de Medellín.

Lo más leído

1. Giro en el estudio de la tutela del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Esta es la trascendental decisión en el Tribunal Superior de Bogotá
2. Miguel Uribe Turbay: Así quedó la tumba del precandidato presidencial en el Cementerio Central
3. Gustavo Petro confirma atentado contra Julio César Triana y ordena al Ejército evacuación inmediata del congresista de Cambio Radical
Hinchadas de Atlético Nacional y São Paulo acabaron enfrentadas en el Atanasio Girardot
Hinchadas de Atlético Nacional y São Paulo acabaron enfrentadas en el Atanasio Girardot. | Foto: Captura @liberta___depre

Según Manuel Villa Mejía, jefe de esa cartera, el responsable de que comenzaran los desmanes es un hincha del Sao Paulo.

Su nombre es Allan Aquino de Souza. “Fue quien empezó los desmanes en la tribuna norte al finalizar el partido esta noche. El tipo creyó que cambiándose de camisa y escondiéndose iba a evadir a las autoridades. Pero no. Gracias a la intervención de la policía, y a las cámaras de seguridad, se individualizó, se ubicó, se detuvo, se le aplicó la ley 1801, se le impuso comparendo y multa”, dijo el secretario de Seguridad.

Posteriormente, el hincha fue trasladado al Centro Transitorio de Protección (CTP), un lugar ubicado en el centro de Medellín a donde la Policía lleva a las personas para “su protección” cuando considera que están en estado de exaltación.

Según Villa Mejía, de Souza pasaría ahí la noche y posteriormente sería trasladado a las oficinas de Migración Colombia, en la comuna 16 - Belén.

“Lo llevaremos a Migración para solicitarle formalmente que sea deportado y se le niegue su reingreso al país en próximas ocasiones”, dijo el funcionario.

“Que no crean que van a venir a Medellín a empañar la fiesta y la cultura del fútbol y que nada les va a pasar, porque con autoridad les vamos a demostrar que están muy equivocados”, añadió.

Posterior a la pelea en la tribuna, las autoridades no evidenciaron ningún reporte de personas con lesiones de importancia o heridas fatales.

Los dos clubes se volverán a ver las caras el 18 de agosto, esta vez en el estadio Morumbí, en Brasil, para definir la clasificación a la siguiente ronda de la Copa Libertadores.

Contexto: Carlos Antonio Vélez reaccionó al empate de Nacional vs. São Paulo: esto dijo sobre Edwin Cardona

Encuentra aquí lo último en Semana

1. Drástico cambio en la NBA: este será el nuevo equipo que podría dominar la próxima década

2. Este es el perfil del peligroso hincha del Sao Paulo capturado por los desmanes en el estadio Atanasio Girardot ante Atlético Nacional

3. Presentan proyecto para rendirle un homenaje a Miguel Uribe Turbay; contempla placa conmemorativa y honor en el parque El Golfito

4. Amparo Grisales reaccionó a su aparatosa caída en la Feria de las Flores y reveló cómo quedó después del golpe

5. ¿La familia de Miguel Uribe Turbay podría ser indemnizada por el Estado? Esto reveló un experto en SEMANA

LEER MENOS

Noticias relacionadas

Medellínatanasio girardotAtlético Nacional

Noticias Destacadas

Allan Aquino de Souza, hincha del Sao Paulo detenido en Medellín.

Este es el perfil del peligroso hincha del Sao Paulo capturado por los desmanes en el estadio Atanasio Girardot ante Atlético Nacional

Redacción Semana
Los hermanos Mateo y Santiago Cañas Cano fueron enviados a prisión por el cruel asesinato de Peio Neio, en Envigado, Antioquia.

Envían a prisión a dos hermanos por el cruel asesinato de Peio Neio, un popular habitante de Envigado

Redacción Semana
Al parecer, el hombre era muy agresivo con las personas.

Aparecen chats que advertían lo peligroso que era habitante de calle que mató a joven en Itagüí: confirmarían motivo del crimen

Redacción Nación

Copyright © 2025

Publicaciones Semana S.A

NIT 860.509.265 -1

ISSN 2745-2794

Nuestras marcas:
Acerca de nosotros:
Contáctenos:

Síganos en redes

Todas las marcas registradas son propiedad de la compañía respectiva o de PUBLICACIONES SEMANA S.A. Se prohíbe la reproducción total o parcial de cualquiera de los contenidos que aquí aparezca, así como su traducción a cualquier idioma sin autorización escrita por su titular.