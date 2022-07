Este sábado Medellín trasnocha: Metro y comercio ampliaron hora de atención

La capital de Antioquia realizará este 9 de julio la primera jornada de ‘Medellín despierta’, un programa que extiende los horarios de los establecimientos comerciales para fomentar la reactivación económica. A raíz del evento, los trenes del Metro estarán rodando hasta las 11:40 de la noche.

La medida cobija a dos sectores de la ciudad: Castilla y La Candelaria, que estará acompañada de una nutrida agenda cultural y comercial desde las nueve de la mañana hasta las cuatro de la madrugada. De acuerdo con las proyecciones de la administración, cerca de 14.000 comerciantes resultarán beneficiados de la iniciativa.

En el parque Obrero del barrio Los Ángeles arrancó la programación a las dos de la tarde con una feria artesanal y a las cinco tendrá lugar el Salsa Fest, festival que ambientará el espacio con cinco orquestas y DJ, así como la presentación de los Coleccionistas de la Salsa. Mientras que en el bulevar de la 68 las puertas del comercio estarán abiertas hasta el domingo.

“Es una jornada que tiene que ver con la reactivación económica, con el compromiso de los comerciantes y de la ciudadanía por el disfrute sano de los espacios públicos y tenemos para ello una articulación muy eficiente con las otras secretarías, con la Policía Metropolitana que nos está apoyando”, dijo el subsecretario de Gobierno Local y Convivencia, Carlos Gutiérrez Bustamante.

Así las cosas, durante el fin de semana la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá mantendrá activo un dispositivo de seguridad especial en los puntos priorizados donde se podrían presentar alteraciones del orden público.

Operación del Metro de Medellín

De acuerdo con la Empresa de Transporte Masivo del Área Metropolitana, los últimos trenes y buses con servicio comercial de las líneas A, B, 1 y el Tranvía de Ayacucho saldrán a las 11:40 de la noche desde las estaciones de Niquía, La Estrella, San Javier, San Antonio, Oriente, Universidad de Medellín y Aranjuez.

Los metrocables estarán sujetos a la hora de transferencia de los trenes: línea P (Acevedo – El Progreso), línea J (San Javier – La Aurora), línea H (Oriente – Villa Sierra); y línea M (Miraflores – Trece de Noviembre). Mientras que la línea K, entre Acevedo y Santo Domingo, está fuera de servicio por mantenimiento.

A propósito del Metro, esta semana un nuevo hecho de acoso se habría presentado al interior de uno de los vagones del Metro de Medellín. Una mujer denunció ante la Fiscalía a un hombre por abuso sexual justificando tocamientos de los que fue víctima mientras el tren estaba en movimiento.

Los hechos se presentaron entre las estaciones Alpujarra y San Antonio, en pleno centro de la ciudad. El sujeto habría extendido su mano hacia las partes íntimas de la señora, cubriéndola con un bolso.

En un principio, ella creyó que el roce fue producto de la velocidad del Metro, pero el hombre repitió en dos ocasiones la acción. Según la queja, él pretendía meter sus dedos debajo del pantalón. Esa situación la puso en alerta por lo que llamó a las autoridades.

Los momentos posteriores del hecho fueron registrados por la víctima, donde se observa al sujeto esposado mientras es custodiado por un miembro de la Policía Metropolitana del Valle de Aburrá. A la par, se le escucha gritar a la mujer palabras de alto calibre contra el hombre.

“Este hijo de puta me estaba tocando en el Metro. No le da pena. Destápate la cara, ahí si no sos tan valiente. Que lo vean, que lo vean. Por mi madre, que me enseñó que una mujer se hace respetar, hay que darles duro”, señaló la mujer dentro de los pasillos del sistema.

La grabación fue interrumpida por la víctima luego de que el uniformado le pidiera que cancelara el video porque en esa zona no se podía hacer el registro. Ella aceptó, mientras él le entregó las indicaciones para que presentara la denuncia formal con el fin de iniciar la judicialización.

De acuerdo con el comandante de la Policía Metropolitana, brigadier general Javier Josué Martín Gámez, la mujer acudió a las instalaciones de la institución donde le recibieron la denuncia y mantuvieron detenido al señalado que hoy está siendo procesado por el ente acusador.