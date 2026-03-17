El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció este martes, 17 de marzo, sobre las manifestaciones de los indígenas en La Alpujarra, lo que ha generado polémica y caos en la movilidad de la zona en este punto de Antioquia.

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El mandatario de esta capital fue claro en decir que los servicios a la ciudadanía no están suspendidos ante estas manifestaciones.

“Mi instrucción ha sido muy clara. Nada ni nadie puede impedir el ingreso de funcionarios y ciudadanos al centro administrativo La Alpujarra. Los funcionarios de la Alcaldía de Medellín están ingresando con normalidad”, detalló.

Al mismo tiempo, señaló que las conversaciones entre los manifestantes y la Gobernación de Antioquia se mantienen junto con el monitoreo de las autoridades correspondientes.

“Y se debe garantizar el servicio a la ciudadanía. La comunidad indígena sigue en el sitio. Ellos continúan en reuniones con la gobernación. Espero que puedan retornar muy pronto a su territorio. Estoy en contacto permanente con el gobernador @AndresJRendonC. Seguiremos informando”, precisó.

Y es que estas manifestaciones han sido blanco de críticas porque varios indígenas fueron consultados por las razones por las que estaban realizando la protesta y precisaron que no tenían claro el tema. “No nos han dicho nada”, fue lo que dijo uno de los que estaban en los bloqueos.

Indígenas fueron confrontados por políticos locales a su llegada a Medellín, donde bloquearon algunas vías en inmediaciones a la Alpujarra. Foto: Manuel García, diputado de Antioquia.

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Por su parte, Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, salió al paso de este video por medio de su cuenta en la red social X.

“¿Querían pruebas de la manipulación? ¡Aquí las tienen! Los indígenas traídos a bloquear La Alpujarra confiesan frente a la cámara: “ESTAMOS CUMPLIENDO ÓRDENES”, precisó el cabildante.

Asimismo, indicó que es necesario que la ciudadanía tenga claro la supuesta manipulación del presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda con el pueblo colombiano.

“No saben por qué protestan, no saben quién pagó los buses desde Córdoba, pero tienen la orden clara de secuestrar a Medellín. Es el libreto de @IvanCepedaCast y @petrogustavo: usar a la gente como peones para intentar arrodillar a Antioquia", dijo.

La situación en Antioquia es compleja en medio de estas manifestaciones que se vienen registrando tras unas declaraciones del presidente Gustavo Petro.