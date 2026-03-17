Nación

Fico Gutiérrez habla de protestas indígenas en La Alpujarra: “Garantizar el servicio. Nada ni nadie puede impedir el ingreso”

El alcalde de Medellín precisó que avanzan los diálogos, pero que no han cesado las actividades en el centro administrativo.

GoogleSiga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado

Redacción Semana
17 de marzo de 2026, 8:46 a. m.
Manifestaciones de comunidades indígenas en Medellín.
Manifestaciones de comunidades indígenas en Medellín. Foto: API.

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, se pronunció este martes, 17 de marzo, sobre las manifestaciones de los indígenas en La Alpujarra, lo que ha generado polémica y caos en la movilidad de la zona en este punto de Antioquia.

Tras trino de Petro y video de un indígena en Medellín señalando que está “cumpliendo órdenes”, Fico Gutiérrez hace cuatro preguntas directas

El mandatario de esta capital fue claro en decir que los servicios a la ciudadanía no están suspendidos ante estas manifestaciones.

“Mi instrucción ha sido muy clara. Nada ni nadie puede impedir el ingreso de funcionarios y ciudadanos al centro administrativo La Alpujarra. Los funcionarios de la Alcaldía de Medellín están ingresando con normalidad”, detalló.

Al mismo tiempo, señaló que las conversaciones entre los manifestantes y la Gobernación de Antioquia se mantienen junto con el monitoreo de las autoridades correspondientes.

Medellín

Fin del pico y placa en la Autopista Sur: Itagüí libera tramo clave y cambia la movilidad en el Valle de Aburrá

Medellín

Ideam dice cómo estará el clima en Medellín este martes, 17 de marzo: conozca el pronóstico del tiempo para Antioquia

Medellín

Ejército aclara la supuesta fotografía del sanguinario Primo Gay muerto: ¿qué fue lo que pasó?

Medellín

Javier Arias Stunt queda en libertad: los detalles detrás de la decisión judicial en Medellín

Medellín

Presidente del Concejo de Medellín denuncia que minga indígena en La Alpujarra sería para “legalizar recursos” y llenar evento de Iván Cepeda

Medellín

Juez deja en libertad al ‘influencer’ Javier Arias Stunt, detenido con un arsenal y $ 208 millones en efectivo

Medellín

Defensoría del Pueblo se pronuncia por protestas de minga en Medellín: pide a autoridades evitar el racismo y a indígenas privilegiar el diálogo

Medellín

Reportan incendio en zona céntrica de Medellín: “Una persona lesionada por inhalación de humo”, dijo el alcalde Fico Gutiérrez

Medellín

¿Cuántos votos sacó Juliana Gutiérrez, la hermana de Fico Gutiérrez, que se quemó con Creemos en su aspiración al Senado?

Medellín

“Ya empezaron a cantar”: Fico Gutiérrez sobre principio de oportunidad en caso del Área Metropolitana del gobierno de Quintero

“Y se debe garantizar el servicio a la ciudadanía. La comunidad indígena sigue en el sitio. Ellos continúan en reuniones con la gobernación. Espero que puedan retornar muy pronto a su territorio. Estoy en contacto permanente con el gobernador @AndresJRendonC. Seguiremos informando”, precisó.

Y es que estas manifestaciones han sido blanco de críticas porque varios indígenas fueron consultados por las razones por las que estaban realizando la protesta y precisaron que no tenían claro el tema. “No nos han dicho nada”, fue lo que dijo uno de los que estaban en los bloqueos.

Indígenas fueron confrontados por políticos locales a su llegada a Medellín, donde bloquearon algunas vías en inmediaciones a la Alpujarra.
Indígenas fueron confrontados por políticos locales a su llegada a Medellín, donde bloquearon algunas vías en inmediaciones a la Alpujarra. Foto: Manuel García, diputado de Antioquia.
Fico Gutiérrez advierte lo que hay detrás de bloqueos indígenas y dice quiénes son los supuestos responsables: “Días difíciles”

Por su parte, Alejandro De Bedout, presidente del Concejo de Medellín, salió al paso de este video por medio de su cuenta en la red social X.

“¿Querían pruebas de la manipulación? ¡Aquí las tienen! Los indígenas traídos a bloquear La Alpujarra confiesan frente a la cámara: “ESTAMOS CUMPLIENDO ÓRDENES”, precisó el cabildante.

Asimismo, indicó que es necesario que la ciudadanía tenga claro la supuesta manipulación del presidente Gustavo Petro e Iván Cepeda con el pueblo colombiano.

“No saben por qué protestan, no saben quién pagó los buses desde Córdoba, pero tienen la orden clara de secuestrar a Medellín. Es el libreto de @IvanCepedaCast y @petrogustavo: usar a la gente como peones para intentar arrodillar a Antioquia", dijo.

La situación en Antioquia es compleja en medio de estas manifestaciones que se vienen registrando tras unas declaraciones del presidente Gustavo Petro.